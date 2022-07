La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) comunicó el martes por la tarde - en medio de un corte masivo de energía en 22 barrios de Comodoro - la realización de cortes rotativos de luz cada tres horas para "racionar la potencia habilitada" y abastecer así los barrios que se quedaron sin luz.

Este miércoles la SCPL, a través de un nuevo comunicado, informó que si bien en la noche del martes la empresa TRANSPA S.A puso en servicio el transformador de 15 MVA de back up en la ET barrio San Martín y se realizaron las maniobras pertinentes para suplir toda la carga que se podía abastecer con esa potencia nueva "aún no contamos con la demanda completa de potencia que nos debe proveer la transportista para brindar suministro de energía a toda la ciudad".

Ante esta situación, indicaron que "continuaremos con los cortes rotativos en algunos barrios, situación que se podrían extender durante todo el día de hoy" y que implicará cortes de energía de aproximadamente 90 minutos.

Ezequiel Suazo, gerente general de la SCPL confirmó a ADNSUR que a las 16 horas estaría restablecido el servicio de luz en toda la ciudad. "Es una estación transformadora que esta a la intemperie, algún objeto que voló a los transformadores toco los borners del transformador provocando un cortocircuito y sacándolo de funcionamiento"

Un nylon habría sido el causante del cortocircuito. "Este nylon llevaba algo metálico, de aluminio, alguna chapa revestida que hizo que cayera sobre la estación transformadora que esta al aire libre y fue que esto hizo contacto entre dos borneras provocando el cortocircuito", detalló.

Suazo indicó que se recomienda desconectar aquellos electrodomésticos que no se utilizan para generar un alivio en la carga y permitirán distribuir la poca potencia que tenemos. En caso de baja potencia los vecinos pueden realizar el reclamo para que nosotros podamos atender esos defectos de la red y verificar qué esta pasando.

El WhatsApp de contacto es 2975260760 ya que las líneas de teléfono se encuentran colapsadas. Unas 13 cuadrillas se encuentran trabajando en estas situaciones de emergencia y reclamo de los vecinos.

EL CRONOGRAMA DE CORTES

🔹Los barrios: Quirno Costa, Isidro Labrador, un sector del Pueyrredón, un sector del Roca y un sector del José Fuchs, tienen interrumpido el servicio desde las 9:30hs. y hasta las 11:00hs. aproximadamente.

🔹La interrupción del servicio, desde las 11:00hs y hasta las 12:30hs. de hoy, en los barrios: Cerro Solo, Abel Amaya, 30 de Octubre, Las Américas y un sector del Pueyrredón.

🔹Se cortará el suministro de energía, desde las 12:30hs. y hasta las 14:00hs., en los siguientes sectores: Los Tres Pinos, Máximo Abásolo y Cerro Arenales.

En caso de ser necesario continuar con otras maniobras para racionar la potencia habilitada y abastecer a los barrios que se encuentren sin suministro eléctrico, se informará a la comunidad según indicaron.