Una asquerosa situación vivió un vecino de Comodoro Rivadavia cuando se disponía a comer el pan que había comprado en un comercio. Al observar algo oscuro, lo abrió y se encontró con una cucaracha. Pese al reclamo no le devolvieron el dinero y tampoco le cambiaron el pan.

Nicolás, el damnificado, relató a través de sus redes sociales que el descubrimiento fue dentro de un pan tipo roseta que había comprado en un supermercado de la zona norte de Comodoro.

“Tengan cuidado si van a comprar pan en LOS CHINOS DE STANDART el súper ballena franca que viene con cucarachas encima los sucios ratas de mierda no se hacen cargo ni te devuelven la plata”, contó junto a las fotos de la cucaracha dentro del pan.

La bolsa de una docena de rosetas le costó $240 pesos y fue en uno de los panes que encontró el insecto. Con la evidencia en mano, realizó el reclamo ante el comercio pero no le devolvieron el dinero ni tampoco le cambiaron el producto.

La publicación recibió cientos de comentarios , entre ellos, quienes tomaron la situación como graciosa: “Es chicharrón dolor”, le dijo un usuario y otro sumó: “Haa esos lo comen ellos! Son saborizados jaja”.

El joven indicó que el reclamo lo realizó ante el comercio que le vendió el pan y la panadería que lo elaboró, sin embargo, no tuvo respuestas.