COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El intendente Juan Pablo Luque se refirió a cómo enfrenta el sector comercial de la ciudad las consecuencias de la pandemia y las alternativas que brinda el municipio como un Estado presente. Desde la Municipalidad, a través de Comodoro Conocimiento, continúa vigente la posibilidad de solicitar créditos a tasa blanda para comercios de hasta 15 empleados, línea a la cual ya accedieron casi 150 comercios y permitió mantener 400 puestos laborales. En esta segunda etapa, estos créditos llegarán también a pymes que, por requisitos, no podían postularse.



“Desde el Municipio hicimos un gran esfuerzo para ayudar al sector comercial severamente golpeado por la pandemia. Tanto con los créditos a tasa blanda que permitieron mantener sus comercios y fuentes laborales a muchísimos locales, como con las exenciones impositivas”, expresó Luque.

Ambas posibilidades permanecen vigentes: por un lado, la línea de créditos en dos tramos -uno hasta 300 mil pesos para comercios de hasta 7 empleados y la otra hasta 600 mil pesos para pymes que tengan entre 8 y 15 trabajadores-; y también la ordenanza que permitió una exención impositiva para más de 18 mil contribuyentes comerciales a través de la página web del municipio.



En este sentido, el intendente advirtió que “sabemos que no es un salvataje si esta pandemia mundial no termina, pero creo que mostrar un Estado presente genera la confianza que necesitan para aguantar estos tiempos de crisis y con ello mantener las fuentes laborales. Solo con la primera etapa de estos créditos fueron 400 empleados los que mantuvieron su fuente de ingresos”.



Desde el municipio, se entregaron 147 créditos hasta el momento de hasta 300 mil pesos a tasa blanda y a devolver en 18 meses, que sirvieron, en algunos casos, para pagar alquileres; en otros, sueldos de empleados; y también para pago a proveedores. “De esa manera alentamos a muchos comerciantes a seguir adelante y esperamos que pese a la cuarentena haya podido recuperar ventas en este Día del Padre”, agregó el mandatario.



Más del 20% de los créditos otorgados a través de la Agencia Comodoro Conocimiento fueron para el sector de indumentaria y otro 17% a comercio general. Y casi el 60% de los beneficiados recibieron el monto máximo a disposición, que hace un total de más de 34 millones de pesos invertidos hasta la fecha.



Más créditos para el comercio



El Municipio decidió multiplicar la inversión para comercios que no pudieron entrar en la primera etapa y llega a también a pymes que, por requisitos, no podían postularse.



“Sin dudas el sector comercial se vio muy afectado por esta pandemia. Afortunadamente pudieron reabrir hace ya un tiempo e implementar nuevas alternativas como entrega a domicilio, que les va a permitir también luchar contra las compras por internet fuera de la ciudad. Y estos créditos son un respiro”.

Actualmente continúa abierta la convocatoria para acceder a la línea de financiamiento municipal vigente para ayudar a las pymes y empresas locales en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, que se dividen en dos tramos: una de préstamos de $50 a $300.000 para comercios o pymes que tengan hasta 7 empleados y otra de préstamos de $100.000 a $600.000 para los que tengan de entre 8 y 15 empleados.

En la primera etapa, el Municipio lanzó una línea de créditos de tasa blanda, íntegramente financiada con fondos municipales que permitieron a pequeños empresarios con hasta 7 empleados conservar sus comercios y mantener 340 puestos laborales en Comodoro y en función de eso, el intendente Juan Pablo Luque decidió a extender la línea de acompañamiento a montos de hasta 600 mil pesos para comercios o pymes que tengan entre 8 y 15 empleados.



Cómo aplicar a la convocatoria



Los interesados en aplicar para acceder a este beneficio pueden ingresar al sitio web de la Agencia Comodoro Conocimiento www.conocimiento.gob.ar donde encontrarán toda la información y requerimientos de documentación y condiciones de la línea crediticia.



Para su comodidad, le solicitamos que antes de comenzar el trámite, puedan contar con una cuenta de gmail activa, tener en formato PDF la documentación solicitada según corresponda y leer los Términos y Condiciones.



Por consultas e informes comunicarse vía e-mail a: herramientaspymes@conocimiento.gob.ar