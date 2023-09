Elsa Aurora Iturriza tiene 72 años, y lleva dos años sometiéndose a diversos estudios médicos con distintos especialistas, incluyendo urólogos y ginecólogos, en busca de alternativas para tratar un diagnóstico de prolapso de vejiga, pero la única respuesta ha sido una operación.

A pesar de todos los esfuerzos, hasta el momento no ha recibido respuesta alguna de parte de PAMI para programar una operación. Por este motivo, hoy, Elsa junto a su hija, decidieron acercarse a las oficinas de Comodoro Rivadavia y quedarse allí hasta obtener una respuesta.

"Necesita una operación pero nadie ha estado dispuesto a llevarla a cabo", afirmó su hija Fátima, en una conversación con ADNSUR.

Fátima contó que su madre sufre fuertes dolores y ha estado lidiando con un sangrado durante las últimas dos semanas debido al prolapso de vejiga de tipo 4. "Se siente muy incómoda. Tiene como una cabeza de un bebé que le sale de la vejiga”.

Colapso de ruta 3: "Los camiones no deberían circular por ninguno de los tres caminos de Comodoro"

La hija de Elsa explicó que, cuando se hizo la solicitud para la operación en Trelew, no recibieron una razón específica de por qué no la podían operar allí. Y ahora, en Comodoro Rivadavia, les informaron que no hay anestesistas disponibles para llevar adelante la intervención.

Fátima expresó su frustración por la larga espera y la falta de acción por parte de PAMI. "He estado esperando pacientemente durante dos años, pero no es digno ver la forma en que mi madre vive, cómo camina y se queja", añadió.