Hasta el 20 de mayo hay tiempo para inscribirse en la subasta online que realizará la empresa YPF a través del sitio Narvaezbid.

Los bienes a subastar son vehículos, entre los que se incluyen autos, camiones y camionetas que van desde $ 475.000 a $ 1.386.000. Según se adelantó, están todos en buenas condiciones.

CUALES SON LOS AUTOS QUE SE SUBASTAN

Según la información compartida por la empresa que realiza el remate, la lista completa con los rodados es la siguiente:

Ford Sedan, año 2012: $ 475.000

Dodge Camión: $ 500.000

Ford Sedan, año 2012: $ 520.000,00

Volkswagen Sedan, año 2011: $ 562.000

Volkswagen Sedan, año 2011: $ 562.000

Volkswagen Sedan. año 2011: $ 582.000

Volkswagen Sedan, año 2011: $ 582.000

Ford Sedan, año 2012: $ 650.000

Ford Sedan, año 2012: $ 650.000

Ford Sedan, año 2012: $ 650.000

Ford Sedan, año 2013: $ 675.000

Volkswagen Pick Up, año 2011: $ 675.000

Volkswagen Sedan, año 2010: $ 681.000

Ford Sedan. año 2012: $ 690.000

Ford Sedan, año 2012: $ 690.000

Volkswagen Pick Up, año 2011: $ 695.000

Volkswagen Pick Up, año 2011: $ 695.000

Ford Rural, año 2011: $ 695.000

Volkswagen Pick Up, año 2011: $ 695.000

Ford Pick Up Ranger, año 2007: $ 845.000

Ford Pick Up Ranger, año 2012: $ 1.080.000

Ford Pick Up Ranger, año 2012: $ 1.080.000

Ford Pick Up Ranger, año 2011: $ 1.111.000

Ford Pick Up Ranger, año 2015: $ 1.386.000

Es importante recordar que si el oferente interesado no resulta el mejor postor de ninguno de los lotes, entonces el monto abonado cómo seguro de participación será reintegrado de forma automática.

A esto se le suma que Narvaezbid comunicó que aquellos lotes que no cuenten con ofertas aprobadas una vez finalizado el remate no serán vendidos, incluso si se busca ofertar después del lapso establecido o si se ofertó con anterioridad pero no se aceptó a tiempo el monto en cuestión.

Cualquier consulta puede realizarse a través por mail a cac@narvaezbid.com.ar o telefónicamente a 112150-5850.

Con información de Cronista