Este martes por la mañana, Aerolíneas Argentinas anunció su intención de presentar una denuncia contra los gremios aeronáuticos debido a los paros y “asambleas informativas” que se llevaron a cabo en las últimas semanas, las cuales, según la empresa, habrían ocasionado pérdidas cercanas a los US$2 millones.

En ese marco, los gremios aeronáuticos decidieron convocar a nuevas asambleas en varios aeropuertos del país: en Aeroparque de 18 a 20, Ezeiza de 20 a 23 y Cordoba Mendoza 23 a 1.

Desde Aerolíneas Argentinas, aclararon a TN que “no se verán afectados sus vuelos”, pero sí los de las restantes compañías. Esto sucede porque la línea de bandera cuenta con servicio de rampa propio.

Más de 40 vuelos demorados por asambleas de trabajadores de Intercargo

Sin embargo, otras compañías que dependen de los servicios de Intercargo, como Flybondi y varias aerolíneas internacionales, también se ven afectadas. De esta manera, vuelos a destinos como Mendoza, Bariloche y Lima tienen retrasos y complicaciones por la falta de persona en rampa y el no desembarco de equipaje.

HAY COMPAÑÍAS INTERNACIONALES INTERESADAS EN COMPRAR AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Durante la misma jornada, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, aseguró que se busca avanzar en la privatización de la empresa y que hay compañías internacionales interesadas.

Según señaló Infobae, sostuvo: “Hoy yo les puedo asegurar que hay compañías internacionales interesadas en Aerolíneas Argentinas y eso me consta a mi porque me llamaron y me lo dijeron, están interesados en saber cómo sigue esta situación”, confirmó.

Por el paro de pilotos de Aerolíneas Argentinas: continúan las demoras en los vuelos

Al respecto, comparó la situación el fracaso de Aerolíneas en los 90' y precisó: “Proyectamos una privatización en base a lo que sucedió en el pasado. Hoy la industria evolucionó muchísimo y los jugadores que entran a comprar o a interesarse en Aerolíneas son grupos de la aeronavegación comercial, no es que va a venir una agencia”.

