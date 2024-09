Tras el paro de pilotos, el Gobierno declarará como esencial al servicio aeronáutico comercial

Los trabajadores de Aerolíneas Argentinas realizaron un paro de pilotos y aeronavegantes este viernes en medio del conflicto que mantienen con la empresa por una recomposición salarial.

Según trascendió, la medida de fuerza afectó a casi 15.000 pasajeros de Ezeiza y Aeroparque, con cancelaciones de vuelos que mantuvieron parados a pasajeros en todo el país.

Tras la medida de fuerza por parte de los trabajadores, desde el gobierno nacional volvieron a ratificar la intención de privatizar la empresa de bandera.

“La privatización de Aerolíneas sería un acto de justicia social. Con todos los argentinos que la mantienen con impuestos. Y con los clientes que bancan a sindicalistas millonarios que no les permiten viajar a ver familiares, por trabajo o temas de salud”, dijo el subsecretario de Prensa de la Nación, Javier Lanari, en su cuenta de X.

Su mensaje se dio luego de que Manuel Adorni, vocero presidencial, manifestara en medio de la medida de fuerza que los sectores que adhirieron al paro “tienen salarios y beneficios corporativos bastante por encima de la media”.

“Ya se aplicaron 400 sanciones y descuentos. En el caso de los pilotos que tomaron la decisión de complicarle la vida a la gente fue, en promedio, de 150 mil pesos; y para tripulantes de cabina, de 50 mil pesos. En esta lógica de las empresas en general, y de Aerolíneas en particular, el que no trabaja, no cobra”, sumó el portavoz de Javier Milei.

EL RECLAMO SALARIAL

“Ante la evidente falta de voluntad por parte de Aerolíneas Argentinas para avanzar en una recomposición salarial que se ajuste a los indicadores inflacionarios, vamos a profundizar las medidas de acción gremial”, señaló la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) en un comunicado.

Al cancelarse el despegue de 185 vuelos, la compañía pidió a los pasajeros que no se presenten en las terminales durante la franja horaria de la protesta. Además, se programaron 16 vuelos de emergencia para mañana para aquellas personas con prioridad. Por otro lado, los vuelos internacionales a Miami y Madrid que estaban estipulados, se corrieron de horario.

“Hemos sido pacientes, hemos dialogado, pero la empresa como única respuesta al conflicto envía a los/las pilotos un panfleto que intenta romper la unidad colectiva de sus trabajadores. Son momentos críticos que requieren serenidad, llevar adelante una estrategia basada en la potencia y fortaleza que da la unidad del grupo”, agregan en el comunicado.

Y señalaron que “es vergonzoso el nivel salarial al que nos han llevado. No caigamos en su juego. Tenemos experiencia en este tipo de conflictos, y unidos lo vamos a transitar una vez más. El paro se realizará el viernes 06 de septiembre, de 05 hs. a 14 hs., en los vuelos saliendo de AEP y EZE”.

Servicio esencial

Por otra parte se conoció que el Gobierno avanzará en declarar como servicio esencial a la actividad aeronáutica comercial.

Así lo anunció Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Tiene como objetivo garantizar una continuidad mínima del servicio incluso ante un contexto de medidas de fuerza del sector.

“Se ha definido reglamentar la esencialidad de la actividad aeronáutica, civil, aerocomercial pública y privada en todo el territorio nacional”, afirmó la funcionaria en su cuenta de X.

Con información de TN