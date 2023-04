Un vendedor de televisores ofrecía en la tarde del martes una promoción especial: 43 pulgadas, múltiples funciones, marca de primera línea, a $84.000. “Ya te digo la financiación…”, decía el amable empleado, cuando de pronto su rostro quedó fijo frente a la pantalla en la que verificaba los precios: “Ah, no, esperame, acaba de subir. El precio de $84.000 era de ayer, pero hoy está a $98.000”. La anécdota es real y ocurrió esta tarde en un comercio de Comodoro, donde obviamente no se forman precios, sino que se actualizan en función de lo que marcan los proveedores nacionales o casas centrales, en los casos de cadenas de comercialización con central en Buenos Aires.

“Hoy el 80% de los proveedores no estuvo vendiendo, a la espera de una señal para saber hacia dónde va el dólar”, contó un referente del mercado informático local. Las postales reflejan la incertidumbre que genera lo que pasa con el mercado paralelo (el ‘blue’ cerró a $496 en Buenos Aires y $498 en Comodoro), que si bien es un bajo volumen del mercado total, refleja lo que pasa en los demás sectores de la economía: el dólar contado con liquidación cerraba hoy en más de $463, que es al que terminan recurriendo los importadores ante la virtual inexistencia del dólar oficial, con sus casi ficticios $226,50.

En ámbitos de la industria petrolera renace también la preocupación, nunca desaparecida, pero atenuada de algún modo tras los compromisos expresados el mes pasado por funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, en cuanto a la garantía del dólar para importar insumos y equipos.

“No hay nada de eso, hoy casi nadie tiene disponibilidad para comprar equipos. Por ejemplo, en el caso de maquinarias viales o de otro tipo que demanda la industria, no tienen autorizaciones para importar. Y últimamente aumentan en dólares, todos los meses entre un 8 y 10% -comentaron desde el sector-. Y en otros casos, directamente no se consiguen los equipos”.

“Ya estamos en hiperinflación porque los precios aumentan dos o tres veces por semana”. Para el presidente de la Cámara de Comercio, Guillermo Ceriani, “ya estamos en una hiperinflación, porque antes los precios subían una vez por mes; luego, una vez por semana y hoy está todo tan acelerado que los precios suben dos o tres veces en la misma semana. Nosotros en Comodoro no formamos los precios, dependemos de las fábricas y los distribuidores, por lo que hoy todos estamos atentos a las variaciones de esos precios, porque se corre el riesgo de no poder reponer la mercadería”.

El referente advirtió que si bien todavía no se notan faltantes de mercadería, sí es notoria la falta de precios, particularmente en el caso del hierro para construcción. “Las fábricas no dan precio hasta que termine la corrida del dólar y eso es un temor típico de las épocas de hiperinflación”, insistió.

Para el referente del sector comercial, la escalada de la última semana es peor a la de otros momentos críticos del actual gobierno, como por ejemplo durante la salida del ex ministro Martín Guzmán.

“Esto está mucho más acelerado, porque antes el ministro Massa generaba confianza, pero hoy vemos que con él igualmente está el dólar disparado y el gobierno no ha salido a lanzar ninguna herramienta para contrarrestar la situación. No se comunica nada y sólo queda la expectativa de que el ministro logre algún acuerdo con el FMI, pero hasta que no se diga algo para calmar los ánimos del mercado, no sabemos adónde termina esta corrida, que no tiene techo por el momento”.

Pese a la incertidumbre y las complicaciones, el dirigente expresó que “nosotros tenemos que seguir vendiendo, porque a fin de mes están todas las obligaciones esperando y sin ventas es imposible pagar los sueldos. Es muy complicado, porque habrá quienes tienen un colchón para aguantar, pero muchos están esperando desde principios de año que este gobierno llegue a las elecciones y se vislumbre un horizonte y hoy se ve al presidente con una agenda mucho más laxa, desde que renunció a su candidatura. No se ven las medidas para frenar esto”.

Ceriani evaluó que la falta de dólares en el mercado oficial genera inflación en dólares, ya que para importar se apela al dólar contado con liquidación, lo que se termina trasladando a los precios del mercado interno.