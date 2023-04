Amor en el trabajo: se enamoró de su empleada 19 años menor pero lograron construir su vida juntos

“El amor es dedicación… el que no se dedica a amar no va a tener éxito”, asegura Pedro mientras relata su historia de amor con Roxy, que comenzó 18 años atrás, casi el mismo día que ella comenzó a trabajar en la imprenta. Para Pedro, fue amor a primera vista. Pero una relación dentro del ámbito de trabajo no era algo que a Roxy la entusiasmara demasiado, y tampocó la diferencia de edad. Escuchalos contar su historia en este episodio de “Amores y Algo Más”, el podcast de ADNSUR. Si no tenés Spotify, lo podés escuchar acá.

Pedro tenía 42 años cuando entró a la imprenta, de la que es propietario junto a otros socios, y quedó “impactado” -así lo recuerda- por la nueva empleada, una joven de 25 años… El flechazo fue instantáneo.

“Un día llegué, la vi, el flechazo fue mío, yo quedé impactadísimo. Y así fue a partir de ese día no falté nunca más a la imprenta, hasta el día de hoy”, cuenta Pedro, mientras que Roxy relata que “lo atendí como si fuera un cliente más porque no sabía que era el dueño”.

Un “flechazo” internacional: Mariana conoció a su amor del otro lado del océano a través de Tinder

Pero acercarse a Roxy con fines románticos no fue fácil. A ella le pesaba que sea el dueño de la empresa donde trabajaba y la diferencia de edad era un punto en contra muy importante.

Al irse conociendo mejor comenzaron a comprenderse más profundamente y desde otro lugar, y los prejuicios que los limitaban fueron desapareciendo. Ignorando opiniones ajenas -incluso del entorno muy cercano- se atrevieron a apostar a su amor, que sigue creciendo día a día.

Escuchalos contar su historia en este episodio de “Amores y Algo Más”, el podcast de ADNSUR. Si no tenés Spotify, lo podés escuchar acá.

Dejó su vida junto a un millonario y ahora vive el amor con el trabajador de un restaurante

Pedro tenía cuatro hijos, y Roxy uno. Y juntos le dieron forma a esta familia ensamblada que con el tiempo sumó un nuevo miembro: una hija en común de ambos.

“Yo me pongo en el lugar hoy como papá, que mi hija de pronto viene con una persona que puede ser un compañero mío o un amigo de mis hijos y sí genera un impacto”, reconoce Pedro sobre lo que significó los casi 20 años de diferencia que tiene con Roxy para su cícrulo cercano.

Pero más allá de la edad, para Roxy significó descubrir una relación de pareja basada en el amor, el compañerismo y el cuidado mutuo. Para ellos, el secreto está en construir una relación donde lo que los une no sea ese enamoramiento y pasión inicial, sino “la posibilidad de charlar, de encontrar en el otro a un compañero”.

Deportivo Madryn construye su "imperio" a fuerza de obras y trabajo para poder llegar a la Liga Profesional

“Yo vi en ella la posibilidad de construir una vida… todos los días la elijo, me levanto y la elijo”, asegura Pedro.

Escuchalos contar su historia en este episodio de “Amores y Algo Más”, el podcast de ADNSUR. Si no tenés Spotify, lo podés escuchar acá.