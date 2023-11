Nicolás Cittadini, titular del Instituto Provincial del Agua, dialogó en exclusiva con ADNSUR y se refirió al inesperado hallazgo sobre el Río Chubut respecto de las construcciones clandestinas que podrían provocar un serio inconveniente sobre la localidad de Gaiman.

El referente del IPA comentó que desde la institución compraron drones para avanzar con relevamientos en canales clandestinos. “Hubo intervenciones no declaradas y este año hicimos lo mismo por el Río Chubut con la finalidad de detectar árboles caídos que impidan el flujo normal porque está muy cargado, sumado a que tenemos que subir el líquido porque está con una cuota muy alta por el hielo y las lluvias”, comenzó explicando.

“Nos encontramos con la sorpresa de dos casas que están a la vera del río y una de ellas bajó el terraplén, lo que impide la erogación del dique, no podemos largar más caudal porque está a pocos centímetros de desbordar y si llega a calar un poco, donde rompa va a inundar todo Gaiman. Es un tema delicado que estamos tratando con el área de legales, se intimó a la propietaria, pero hubo un fuerte trabajo para lograr si tenía algo declarado o no. Primero debimos ir al municipio de Gaiman y ver si estaba declarada la construcción al filo del río, algo que no se puede”, señaló Cittadini revelando uno de los serios inconvenientes que podría generarse.

De esta manera, el referente del IPA comentó que, como se preveía, “las mensuras tampoco estaban registradas y con esas dos herramientas tuvimos el fundamento para realizar la intimación que bajó los terraplenes originales”. Tal es así que adelantó que a la titular “se la responsabiliza civil y penalmente si se llega a inundar el pueblo”.

Asimismo Cittadini dijo que la ‘titular’ del lugar ya se presentó en el IPA y “dijo que lo va a restituir, el tema es que este trabajo no es inmediato y el río está cargado, necesitando largar un mayor caudal”.

Por último, destacó la implementación de drones para que la investigación de este tipo de hechos sea aun más efectiva. “La tecnología de los drones es fabulosa y facilita este tipo de investigaciones, antes dependíamos de entrar caminando a los campos y era un trabajo mucho más largo, sumado a que había que entrar por las tranqueras porque tenían candado”, concluyó.