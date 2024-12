Ceremonia de ascenso de policías en Chubut: hay 75 nuevos agentes en Comodoro

Este lunes 9 de diciembre, se llevó a cabo un acto de ascenso de policías en Chubut. De esta forma, hay 75 nuevos agentes en Comodoro Rivadavia.

El acto celebrado en el Club Ingeniero Luis A. Huergo, en Kilómetro 3, contó con la participación del ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz.

“Gracias a la familia que, como siempre, los acompaña en un muy buen número. Imagino que están emocionados por el momento que están viviendo. No solo ingresan a la policía los agentes, sino que ingresan ustedes también”, comenzó en su discurso.

“Lo digo siempre: la vida del policía invita forzosamente a la familia a hacer un sacrificio, así que se los agradezco. Agradezco a los padres que hayan elegido este destino para sus hijos, agradezco a los hermanos que hayan acompañado. Agradezco a toda la familia; veo hijos, tíos, primos, los felicito a ustedes también porque el esfuerzo es grupal”, agregó.

La cámara confirmó parcialmente las sentencias por la emergencia climática en Comodoro

“Y mis felicitaciones a todos ustedes por el esfuerzo, hoy es el corolario de un año de mucho sacrificio. Espero que valoren el esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno provincial también. Se les ha dado un excelente cuerpo docente, se ha realizado la gestión y el gobernador ha entendido que ustedes necesitan todos los recursos necesarios para salir bien preparados”, remarcó.

“Siempre cuento que el año pasado fue un mal inicio de año, porque apenas asumía esta nueva gestión que hoy cumple un año, me fui a la Escuela de Formación Profesional de Esquel y entregamos el armamento a los chicos que recién llegaban. No tenían chaleco para salir a la calle; los tuvieron en marzo recién y no sabían manipularlo. Nada más peligroso que darle un arma a alguien que tiene que usarla para defender a la sociedad y no sepa manipularla”, señaló.

Alerta por fuertes lluvias y bajas temperaturas en Chubut: a qué ciudades afectará

“Por eso les pido que honren ese esfuerzo, sé que lo van a hacer. Espero que todos puedan llegar a los 30 años, espero que todos puedan llegar a la máxima jerarquía, que todos hagan una carrera como corresponde. La única promesa, el único compromiso, es que se va a respetar la carrera policial.”

“Sujétense a la letra de la ley, a la norma, átense a ella y dentro de ella no teman a nada, porque podemos no estar en alguna celebración, porque en las buenas están todos, pero en las malas siempre vamos a estar”, agregó.

Comodoro cuenta con un local de ropa deportiva en una zona exclusiva, con una oferta inédita

“Es un compromiso también que hicimos de gestión y venimos cumpliendo en este año largo. Cumplan la ley, no teman a nada, van a recibir órdenes injustas; la vida profesional, cualquier labor que uno elija, está plagada de sinsabores, pero también de alegrías. Disfruten las alegrías y superen los sinsabores. Confiamos en ustedes, queremos que haya una mejor policía. Sabemos que nos van a hacer mejores y nada me va a llenar más de gratitud que el día de mañana ser un jubilado y ver en la calle a un policía que está bien preparado, que se le respetan sus derechos laborales como una profesión como cualquier otra”, añadió.

Por otra parte, señaló que “un lema que me puse en mi vida es trabajar para ser el mejor. Nunca pude ser el mejor, pero sí que cada día renové el compromiso y trabajé por ser el mejor”. De esta manera, dejó en claro que “no importa ser el mejor, sino trabajar para ser el mejor”.

La salida de los imputados: esposados y en silencio, bajo la lluvia, fueron trasladados a Sarmiento

Respecto a la imagen del policía, Iturrioz indicó que “algunos tienen errores en la percepción de que la policía tiene que ser el más fuerte, el más rápido, el más alto, y no es así. A nosotros lo que nos hace efectivos es el compañerismo y el compromiso, siempre apoyan a sus compañeros, como nosotros los vamos a apoyar a ustedes. Esa unión los va a mantener a salvo y es la tarea más importante que tienen ahora: volver todos los días del turno, sanos, a ver a su familia”.