Esposados y en silencio, los empresarios Roberto Monasterolo, Hernán Lobos Rosas, Javier Morales y Cristian Pérez, además del ex secretario de Infraestructura del municipio, Abel Boyero, abandonaron la sala de los tribunales penales de barrio Roca, custodiados por la policía.

Con un revés que tal vez pocos anticipaban, ante el margen que había en la mañana del miércoles para que el tribunal revisor atenuara algunas de las penas, para transformarlas en cumplimiento condicional, el rápido desenlace se produjo a partir del pedido del fiscal Cristian Olazábal, para solicitar la prisión preventiva. Esto fue finalmente concedido por el tribunal de juicio, que los había condenado en agosto último.

Discutieron en la habitación de un albergue transitorio de Comodoro y todo terminó de la peor manera

Si bien se trata de una medida precautoria, ya que la sentencia aún no está firme y todavía afrontará recursos extraordinarios de los defensores, la imagen de los empresarios y ex funcionario de alto poder municipal fue más que impactante, en la lluviosa tarde del miércoles 4 de diciembre.

HERMANA DE UN EMPRESARIO: "ESTO ES TODO POR LA POLÍTICA"

Miriam Pérez, hermana de Cristian, uno de los empresarios detenido, cuestionó fuertemente el resultado judicial: "Esto es todo por la política -dijo ante los medios presentes-, mis hermanos ayudaron al barrio. ¿Así le pagan a la gente que ayudan? No te quedan ni ganas de ayudar. En la audiencia de mi hermano había muchísima gente y ahora son solamente estos 6. Que caigan los peses gordos", afirmó.

El fisicoculturista que creó un mítico gimnasio y que lleva 45 años vigente

La hermana del empresario apuntó contra el ex intendente, Carlos Linares, de quien dijo que "vino a pedir ayuda, ¿adónde está? Tiene edificios por todos lados, en Miami. Mi hermano no tiene nada, se fundió y ahora lo quieren meter preso, porque perdió todo. Esto es política, ¿por qué tienen que hacer esto? Vine pensando que iba a salir bien, ojalá que mañana se revierta esto y que la gente sepa entender. Hay muchos más responsables, porque ellos ayudaron a la gente y nos ganamos esto. No sabíamos que se lo iban a llevar".