Caputo confirmó que si la ley ómnibus no es aprobada, "habrá medidas más duras"

Este miércoles por la noche, el ministro de Economía Luis Caputo, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, brindaron una conferencia de prensa donde anunciaron el nuevo acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional donde desembolsará 4.700 millones de dólares y respondieron algunas preguntas sobre la ley ómnibus.

“Reflotar este acuerdo requería un mayor compromiso para compensar la pérdida de credibilidad ocurrida en los últimos dos trimestres”, comenzó señalando el funcionario en su mensaje a los presentes. Además, dijo que actualmente el organismo “está abierto a un nuevo acuerdo para otro préstamo”, pero que es algo descartado por el momento.

De esta forma, el ministro presentó cuáles serán los pasos a seguir tras haber llegado a un arreglo con el FMI: “el staff del FMI va a mandar la recomendación a fines de enero con lo que son las nuevas metas y sujeto a su aprobación, habrá un desembolso de 4.700 millones de dólares". Y describió: “no es plata nueva, es la plata para pagar los vencimientos de capital ocurridos en diciembre, enero y abril. Esos suman ese monto. También hay 600 millones de dólares en intereses en febrero, pero no aplica a los acuerdos con el FMI (el uso de desembolsos). Se pagan vencimientos de capital”, puntualizó.

Siendo reiterativo, Caputo dijo que "no es plata nueva; es la plata para pagar los vencimientos de capital ocurridos en diciembre, para los que tuvimos que pedir plata a la Corporación Andina de Fomento, el vencimiento de enero y el de abril”.

“Creemos que es hora que el país resuelva sus problemas financieros solucionando sus problemas estructurales de fondo que es su adicción al exceso de gasto público, lo que genera déficit fiscal y la sociedad lo sufre”.

En este sentido, Caputo aseguró que Argentina, con la nueva gestión, “está llevando al país por el camino correcto” y dijo que “es lo mejor para los argentinos”. Y tras el nuevo acuerdo con el Fondo, señaló que ahora “la posibilidad está y el Fondo está disponible, esta es la mejor alternativa”.

“Dado el escenario de crisis que recibimos, en el que teníamos que hacerle un pago al FMI mismo a la semana de haber asumido y no estaba la plata, la alternativa más viable era hacer lo que hicimos, conseguir el dinero para pagarle al Fondo. Si quisiéramos ir a un nuevo acuerdo y pedir nuevos fondos, el FMI está abierto a esa posibilidad”, aseveró el ministro.

“Nuestro compromiso con la gente fue resolver el problema y no engañarnos con lo que pasó”, y adelantó a su vez que si la ley ómnibus no es aprobada en el Congreso, "habrá medidas más duras". "Eso no implica que volveríamos a la meta de déficit 0,9% del PBI que tenía la administración anterior”, adelantó.

Por último, expresó: ”es extremadamente importante que esta ley pase justamente para poder hacer esto de la manera más armoniosa posible. A medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras, entonces, evidentemente, los argentinos van a sufrir más”, anticipó.