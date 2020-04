COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El Secretario General del Sindicato Camioneros de Chubut, Jorge Taboada, indicó que no aceptarán que el costo de esta crisis lo "terminen pagando los trabajadores", y que esta postura es la que mantendrán las organizaciones que agrupan a los camioneros en todo el país.

En declaraciones a Camioneros Radio, Taboada apuntó que históricamente, ante "cualquier inconveniente que haya en el mundo, siempre lo terminan pagando los trabajadores", y citó que en el ámbito del petróleo "cuando bajan las actividades, los equipos de torre, cuando deja de ser rentable, cuando no quieren invertir, son los trabajadores los primeros que quedan en la calle o con reducción de salario".

Mencionó que ante al actual crisis derivada de la baja notable de actividad dentro de la industria petrolera por causa de las medidas adoptadas para evitar los contagios de coronavirus, a los que se suma la estrepitosa caida en los precios del petróleo a nivel mundial también por esta pandemia, "las petroleras pretenden bajarle el salario a los trabajadores a mucho menos de la mitad"

"Nosotros no estamos de acuerdo, no participamos de las negociaciones que venían haciendo las operadoras petroleras, nosotros no vamos a aceptar rebajas salariales porque entendemos que las operadoras durante muchísimos años hicieron muy buenos negocios con el petróleo y deberían, mínimamente, haber juntado un fondo cíclico para soportar este tipo de situaciones", enfatizó Taboada en declaraciones a Camioneros Radio.

Al mismo tiempo, sostuvo que "vamos a luchar para que los trabajadores mantengan su nivel salarial", y advirtió "que no nos corran con los despidos porque hoy los despidos están prohibidos .Tenemos que encontrar un punto intermedio. No pueden bajarle un sueldo de un mes a otro a mucho menos de la mitad, sin ningún tipo de negociación o previo aviso, solo porque la operadora dice lo bajamos".

En este punto, indicó que la solución deben encontrarla entre el Estado y las operadoras, y remarcó que no puede ser que "la única alternativa sea bajarle el sueldo a la gente o despedir gente."

"Camioneros no va aceptar ninguna rebaja salarial o suspensión, en ningún lugar del país. El esfuerzo lo tienen que hacer otros, no los trabajadores", finalizó el dirigente.