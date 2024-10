Camioneros en ruta 3 y 26: "No hay corte, pero todo el transporte de carga no se ha movido en la Patagonia"

Tal como ha sucedido con anteriores paros donde el Sindicato de Camioneros ha adherido, las rotondas de 3, 26 y 3, 39 se vuelven en los puntos de concentración de los camiones que vienen en tránsito y paran para concentrarse en la previa.

En la rotonda de 3 y 26, los camioneros se encuentran al costado de la ruta desde las 19 horas del martes y mantienen una vigilia en el lugar sin interrumpir la circulación de los vehículos.

El secretario general del gremio en Chubut, Jorge Taboada, destacó en diálogo con ADNSUR los importantes niveles de adhesión a la medida de fuerza en todo el país este miércoles 30.

"Todo el transporte de carga no se ha movido en la Patagonia y en el resto del país se viene dando un acatamiento del 100 %. No hay actividad marítima, no hay vuelos, y esto es el inicio de un plan de lucha", afirmó.

“Tiene que haber un grado de resistencia de la sociedad para que se les deje de hacer lo que se les cante. No pueden avanzar sobre todos los sectores de la sociedad”, agregó. Y afirmó que “hoy se está notando que todos los porcentuales que se están notando son la clase media que se sumó a la pobreza”.

“Nosotros nos manifestamos siempre a la vera y sin cortar ruta, las rutas están con normalidad. La idea es mantenerse acá hasta las 19 horas y comenzar a circular hacia las rutas”, dijo.

El sindicato se encuentra asistiendo a los trabajadores, ya que muchos viajan con sus familias y por eso, en cada localidad se está presente.

Los gremios más importantes del transporte, a excepción de la Unión Tranviaria del Automotor (UTA), decidieron parar en contra de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, con el paso de los días, también se sumaron otros sectores.