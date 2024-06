Con el objetivo de mejorar la comunicación con sus usuarios, la Cooperativa CALF lanzó la “Campaña de Actualización de Datos”. Esta iniciativa no solo permitirá mantener la información de contacto al día, sino que también ofrece la posibilidad de participar en el sorteo de increíbles premios.

Para participar, los titulares de servicio eléctrico activo deben ingresar a www.cooperativacalf.com.ar y completar el formulario en la sección “Actualizá tus Datos”. Los datos a proporcionar incluyen:

Número de socio

Nombre y apellido

DNI

Fecha de nacimiento

Teléfono fijo o celular

Correo electrónico

La campaña comenzó el 10 de junio y finalizará el 10 de agosto. Para ser elegible, los participantes deben ser mayores de 18 años, estar asociados a CALF y cumplir con todos los requisitos especificados en las bases del concurso, disponibles en el sitio web de la cooperativa. Empleados de CALF y personas jurídicas públicas no pueden participar.

El sorteo se llevará a cabo el 26 de agosto a las 11:30 en la sede central de CALF, utilizando un programa de software supervisado por un escribano público. Los premios incluyen:

Una moto eléctrica Super SOCO CPX

Un monopatín eléctrico SegWay GT2

Un televisor Samsung Crystal UHD de 50 pulgadas

Un celular Samsung Galaxy A34 256GB

Los ganadores serán notificados por correo electrónico o teléfono, y sus nombres se publicarán en la página web de CALF. La entrega de premios será el 3 de septiembre a las 10:30 en la sede de la cooperativa, ubicada en Mitre 609.

Para reclamar su premio, los ganadores deberán responder correctamente al menos tres de las cuatro preguntas de cultura general que se les formularán. Además, deben presentar una fotocopia de las dos primeras páginas de su DNI y una declaración jurada confirmando ser el titular del correo electrónico registrado.

El premio no es canjeable por dinero ni por otros bienes. Si un ganador no cumple con los requisitos o no reclama su premio dentro del plazo establecido, CALF se reserva el derecho de disponer del premio. La respuesta a la notificación debe darse en un plazo de seis horas, y el incumplimiento de esta u otras condiciones resultará en la descalificación del ganador.