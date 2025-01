Lorena, vecina de Cipolletti, está viviendo una verdadera pesadilla. El viernes pasado, su perra pastora alemán, Baguira, se perdió en el barrio Las Calandrias, y hasta el momento no tuvo noticias sobre su paradero. Con una conexión tan especial con su mascota, que describe como única, Lorena se siente “angustiada” y desesperada por encontrarla.

“La soltaron con otras perras, pero ella no volvió. La buscamos por todo Cipolletti y no la encontramos por ningún lado”, relata entre lágrimas. A pesar de la angustia, Lorena no pierde la esperanza y prometió una recompensa a quien ayude a dar con el paradero de su querida perra.

Falsa alarma pero sigue la esperanza

El camino hacia la esperanza se desvió cuando, en medio de la búsqueda, Lorena recibió un aviso sobre una perra encontrada en Fernández Oro. Sin embargo, la noticia resultó ser una falsa alarma. “Era una perrita muy flaca, no era Baguira, pero igual traté de ayudarla”, comenta con gestos de generosidad, mostrando su amor por los animales.

A lo largo de estos días, Lorena ha detallado a su perra: “Es dócil, muy buena. Tiene un pequeño retraso madurativo que se le nota en los ojos, y no tiene tanta chispa como los demás de su raza”, relata con cariño. Baguira es especial para ella, tanto que hasta duerme en la casa y viaja con Lorena a todas partes, algo que no pudo hacer en esta ocasión debido a problemas con su vehículo.

Baguira, la perra que necesita volver a su hogar

Baguira tiene un caminar chueco debido a una caída de cadera, pero es una perra muy mimosa, y siempre ha demostrado su agradecimiento hacia su dueña. “Es sentimental, regalona, por eso estoy tan bajón. Los amo a todos, pero con ella es distinto”, confiesa Lorena, visiblemente afectada por la ausencia de su amiga fiel.

Lorena está pidiendo la ayuda de todos. Si alguien tiene alguna información sobre el paradero de Baguira, puede contactarla al 2995104149. Cualquier dato será bienvenido, y la gratificación está asegurada para quien pueda dar con la perra.