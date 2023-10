Bullrich en Comodoro: "Sabemos de las necesidades en Chubut, con 'Nacho' vamos a analizarlas una por una"

Patricia Bullrich, a 10 días de las elecciones, visitó la ciudad de Comodoro Rivadavia y estuvo acompañada por Ignacio Torres, Ana Clara Romero, Jorge ‘Loma’ Ávila y diferentes autoridades de Juntos por el Cambio.

La candidata a presidenta brindó una conferencia de prensa junto al gobernador electo Ignacio Torres y abordó distintos temas que van desde la economía actual, la situación educativa en la provincia y la inclusión del secretario general de Petroleros Privados.

Primero, fue consultada por la situación en materia de seguridad en Trelew. “En Chubut, que tiene complejidades en seguridad, trabajaremos con el gobernador para lograr la seguridad en Trelew y en toda la provincia. Comodoro también es una ciudad compleja en materia de inseguridad. Sabemos cómo hacerlo, tenemos un plan claro, ya lo hemos hecho y lo manejamos con una filosofía firme como hay que hacer frente a delincuentes que son capaces de matar a una persona”, señaló.

Por otro lado hizo énfasis en la crisis económica en el país que se vive desde hace varios meses. “Da mucha tristeza ver estos números de inflación, saber que cada hogar argentino está en desesperación total y absoluta porque nada alcanza para nada. Vamos a poner un torniquete a la emisión monetaria porque Massa, como candidato y ministro, ha tirado manteca al techo empobreciendo a seis millones de argentinos pensando que va a sacar un voto más cuando no es así y es menos. El otro torniquete será tener un presupuesto sin déficit para poder darle un golpe fuerte a la inflación y encaminar el país”, detalló la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

En otros términos también dio su opinión por el “silencio” de varios gremios. “Los gremios hablan del futuro gobierno contra nosotros y no del actual gobierno. Es evidente que hay muchos sindicalistas, no todos, que solo se preocupan por su poder y no por sus trabajadores”, dijo.

Poniendo como punto de referencia la crisis educativa en Chubut, Bullrich adelantó lo que hará junto al gobernador electo, en caso de ser elegida presidente, para solucionar los inconvenientes salariales con los sindicatos: “Torres nos planteará cuáles son los problemas en educación porque dejan una provincia fundida y todos los chubutenses lo saben. Vendrá con las necesidades para que los chicos tengan 190 días y vamos a acompañar para que nunca más un chico en Chubut no tenga clases”.

En materia de obra pública y el mantenimiento de rutas nacionales, la dirigente de la oposición mayoritaria dio su versión sobre el estado de la Ruta 40, la doble trocha que une Trelew con Puerto Madryn y la autovía entre Comodoro y Caleta Olivia. “Anduve por esas rutas, las transité en estos años y sé lo que son. Sé lo que deberían haber sido con las inversiones que se hicieron y sé lo que son, que también es un tema. Hay que usar la plata bien y dejarse de robar. Hay que tener un Estado ordenado que use el dinero para la infraestructura que se necesita. Sabemos de las necesidades de Chubut, las vamos a analizar con 'Nacho' una por una y vamos a arrancar con obras que es un gran reactivante de la economía”, planteó.

Por último, la candidata a presidente se refirió a la inclusión de ‘Loma’ Ávila a Juntos por el Cambio, siendo que pertenecía al peronismo. “Le damos mucho valor, siempre dicen que estamos alejados de los trabajadores y acá demostramos que tenemos en cuenta a un referente que encabeza la lista de diputados nacionales”, concluyó.