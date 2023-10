En medio de una fuerte inflación y con la escalada del dólar, sumado a que la producción en el campo no fue buena este año, el tradicional ‘corderito’ para la celebración del ‘Día de la Madre’ pareciera va a estar postergado para muchas familias. El alto costo se refleja en carnicerías de la zona, donde muchos ofrecen congelado o directamente no lo tendrán en venta.

“El precio que está recibiendo el productor este año es de 2.000 ó 2.400 pesos el kilo vivo al gancho, no sé cuánto llegará a las carnicerías –refirió Osvaldo Luján, integrante de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia-. Recién están empezando las pariciones, salvo la zona de Costa pero hubo un problema en muchas zonas, porque la hacienda no estaba en condiciones para la esquila y eso hacía prever que no habría buenas pariciones”.

Al explicar los motivos, recordó que hubo heladas muy fuertes en invierno, lo que afecta el estado corporal de los animales, por lo que la perspectiva no resulta de buena producción para esta temporada. Lo mismo se reflejará en la producción lanera, según indicó el directivo.

En relación al precio recibido por el productor, consideró que tuvo una evolución “un poco por debajo de la inflación del último año, pero de todas maneras es un precio mejor que el recibido el año pasado”.

En ese marco, refirió que los precios de la carne en general han estado oscilantes, al recordar que tuvo una fuerte suba en agosto y luego en septiembre registró bajas de hasta un 30%. “La incertidumbre es generalizada para todos los mercados”, indicó.

EL QUE QUIERA CORDERO FRESCO (O CELESTE) QUE LE CUESTE…

Algunas carnicerías consultadas para este informe revelaron que hay muy poca oferta en la plaza local, corroborando la explicación ofrecida desde el sector productivo, en cuanto a la escasez de pariciones registradas hasta el momento.

Desde uno de los frigoríficos regionales, se indicó que no hay ‘fresco’ y que saldrá a la venta producto congelado, que parte desde los $3.900 el kilo, lo que significaría un punto de partida en torno a los $39.000, considerando un animal no muy grande, de 10 kilos.

“A nosotros nos ofrecieron pero preferimos no arriesgarnos, porque saldría con una base de $30.000 a $40.000 por pieza entera”, contaron desde una carnicería de barrio Palazzo, que en cambio mantiene buenas ofertas en carne vacuna, con precios realmente sorprendentes: alrededor de $2.500 el kilo de asado con hueso y unos $2.000 el famoso ‘corte Americano’, confirmando también la baja de precios, luego del sacudón que tuvo la carne vacuna durante agosto.

Desde otra cadena, comentaron que en caso de recibir cordero en estos días previos al domingo, estimaban que rondaría los $4.500 a $5.000 por kilo. Eso sí, el que quiera cordero fresco, parafraseando al dicho, le costará más o menos como el “celeste”, o un “celeste y la mitad del otro”. Es que desde una cadena con nombre de número ya se anticipa que habrá fresquito y de buena calidad, pero con un valor que arrancará en los $5.500 por kilo, o sea unos $55.000 a $66.000 por pieza entera, dependiendo de si pesa 10 ó 12 kilogramos.

Parece mucho, pero visto desde otra óptica y a la luz de lo que pasó en los últimos días, podría pasarse a números que impactan un poco menos. Un corderito fresco, de primera calidad, costaría algo así como “60 dólares”.

QUÉ DICEN LOS VECINOS DE COMODORO

Este domingo 15 de octubre, se festeja el Día de la Madre en todo el territorio argentino, en medio de un fin de semana largo de cuatro días. ¿Se viene ese corderito a la estaca con familia y amigos?

“En estos momentos te diría que será un compartir discreto”, sostuvo una comodorense, en relación a los preparativos para este domingo.

Otro vecino anticipó “para el Día de la Madre un lechón en familia, más barato y más rico que el cordero”, valoró.

Algunos meses atrás, un comerciante explicó a ADNSUR que el kilo de cordero rondaba los $3000, y así fue subiendo.

“Juntarse en familia y llevar todos un poquito”, señaló otra comodorense, frente a la realidad económica actual.