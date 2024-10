El secretario de Gobierno de Comodoro, Sergio Bohe, cuestionó la eliminación del ENOHSA por parte del gobierno de Javier Milei y advirtió que hay riesgo para la continuidad de obras esenciales para la región, como la presa del Fontana, la repotenciación del acueducto y las cloacas de Fracción 14 y 15.

Para el funcionario local, la desaparición del organismo implica la pérdida de recurso humano calificado en temas vinculados al acceso al agua y también en lo referente al acceso a líneas de crédito internacional, algo que, advirtió, no es sencillo de obtener.

“En la ciudad nos preocupa qué va a pasar con la obra de la presa del lago Fontana, que es fundamental para regular el caudal del río Senguer aguas abajo -detalló-, que es un recurso que se nos hace muy escaso a los comodorenses. Nos preocupa porque la obra iba a empezar en octubre, pero ahora estamos recalculando”, ironizó.

Eliminación del ENOHSA: ¿Qué pasará con la repotenciación del acueducto y la presa del lago Fontana?

También incluyó las obras vinculadas al PROMEBA (Programa de Mejoramiento Barrial), que impulsaba un proyecto de redes cloacales en Fracción 14 y 15, pese a que se contaba con el financiamiento asegurado desde Nación, pero fue paralizada en enero último.

“Esta decisión nos trae una serie de problemas para poder continuar esas obras -aseguró el funcionario, en diálogo con Actualidad 2.0-. Las obras cloacales eran un convenio entre Nación y Provincia, por lo que ahora tenemos que esperar a que se rescinda el contrato, porque, aunque tuviéramos los fondos para hacer la obra, no podríamos hasta que no se resuelva esa rescisión”.

Igualmente aclaró que es difícil que el municipio pueda retomar el proyecto fondos propios, pero indicó que se hablará con el gobierno provincial para buscar la forma de retomar los trabajos.

“No hay nada peor que dejar las obras a medio hacer, porque además se canalizaron y se rompieron calles, se instalaron caños y quedó sin terminar, lo que degrada mucho el suelo y la calidad de vida de la gente. Hay que ver cómo lo garantizamos y cómo lo podemos financiar”.

El ENOHSA también tenía a su cargo la obra de repotenciación del acueducto, que está paralizada desde el año pasado y si bien el gobernador dijo en las últimas horas que desde Nación le aseguraron que habría continuidad en todos los proyectos, aún se desconoce en qué momento serán retomados.

“Todavía no hemos tenido contacto con Provincia sobre este tema, la ‘sangre está muy fresca’ y lo único eficiente (del gobierno nacional) es la máquina de romper cosas, para eso son rápidos y eficientes, pero después no hay plan ‘B’ ni estrategia. Esto lo digo con más preocupación que bronca, porque pasó lo mismo en otros ámbitos, en los que desaparece parte del Estado y con ello se van los equipos y el recurso humano calificado”.

PEDIDO DE INTERPELACIÓN

Bohe también se refirió al pedido de interpelación del bloque ‘Despierta Comodoro’, que le envió la citación para que concurra a la sesión del próximo 17 de octubre. Pese a que ayer había asistido a la reunión convocada por el concejal Omar Lattanzio, presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, para reclamarle por pedidos de informes no respondidos, el otro bloque opositor no hizo preguntas en ese encuentro e insiste con la citación.

“Me llegó hoy a la mañana la convocatoria, me lo habían anticipado ayer -señaló-. Lo voy a leer en detalle y si se ajusta a los procedimientos fijados, no tengo ningún problema. He ido unas cuantas veces con la sola invitación vía Whatsapps o por un llamado telefónico. Ayer no hablamos mucho porque cada uno atiende su juego, evidentemente”.

Bohe aseguró que “cuando vamos al palacio legislativo no lo hacemos para tomar el té o sacarnos fotos, sino para buscar una mejor calidad de vida para la gente, por lo menos en mi concepción y en la que tenemos en nuestro espacio. Trataremos de administrar los tiempos para estar en todos lados”, concluyó.