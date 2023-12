Eduardo Belliboni fue noticia este miércoles durante la movilización a Plaza de Mayo cuando agredió a un periodista con un manotazo y segundos antes con algunas fuertes declaraciones.

El líder piquetero estaba junto a Gabriel Solano, de la misma agrupación, dialogando con los medios de comunicación hasta que una pregunta de Alan Ferraro, del canal Todo Noticias, comenzó a hacerlo enojar. “Lo vimos tirando piedras contra un gobierno democrático”, dijo el movilero.

“¿Adónde me viste tirando piedras? ¿Tenés una denuncia para hacer sobre eso? ¿Vos tenés una denuncia contra mí para hacer? ¿Qué te pasa a vos pedazo de gil? ¿No me viste y decís que yo no salí con Massa? ¡Tomatela, gil! ¡Sos un trabajador, te van a echar! ¡Gil! ¡Te van a echar, gil, te van a echar gil de lechería! ¡A vos te van a echar, bobo! ¡Bobo! Y vas a salir 'ay, me echaron'”, descargó Belliboni, que luego le tiro un manotazo.

Pero ya finalizada la movilización, el movilero y el piquetero se reencontraron en el mismo lugar y este último se disculpó tras el incómodo momento de tanta tensión.

“Estaba en un momento difícil, hoy me habló mi hija desesperada porque le habían dicho que yo estaba internado”, comenzó Belliboni.

Luego, con mayor calma, siguió: “te pido mil disculpas, en serio, vos sos un laburante y te pido disculpas”.