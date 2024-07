Barría: "Buscamos un acuerdo para el transporte público sostenible en Comodoro"

Este jueves se realizó una nueva ronda de negociaciones paritarias entre el Municipio de Comodoro Rivadavia y el gremio de Municipales Jerárquicos.

Según explicó Fernando Barría, secretario de Economía municipal, las partes están trabajando para conciliar las expectativas de los trabajadores con las posibilidades del Municipio.

"Estamos trabajando, analizando distintas alternativas para tratar de llegar a una solución en conjunto. Hay mucha predisposición de ambas partes, nosotros también estamos buscando la mejor solución para llegar todo a buen puerto", señaló Barría en diálogo con ADNSUR.

El funcionario indicó que si bien las posiciones no están tan distantes, existen diferencias en los horizontes de análisis y expectativas entre el Municipio y los trabajadores. "Nosotros estamos tratando de mirar un horizonte más lejano también en base a lo que estamos analizando y por ahí el empleado tiene la necesidad hoy también, entonces en ese horizonte de expectativas digamos estamos en tiempos por ahí distintos, pero tenemos que conciliar nuestra posición a mediano y largo plazo", explicó.

Barría se mostró expectante y esperanzado en que puedan llegar a un acuerdo, y descartó que la situación pueda derivar en un conflicto. "No creo que lleguemos a una situación de conflicto, o por lo menos esperamos que no. Nuestra posición es tratar de llegar a un acuerdo. No le sirve, me parece que a la ciudad no le sirve un paro de estas características o si se pudiera dar un paro o una movilización", afirmó.

Subsidio al transporte público

Por otra parte, Barría se refirió a la situación del transporte público y la necesidad de incrementar el boleto. Explicó que desde el Municipio se ha hecho un "esfuerzo enorme" para sostener el subsidio, pero que la dinámica de precios y la falta de subsidios nacionales han impactado en la estructura de costos, haciendo necesario trasladar parte de ese aumento al usuario.

"Nosotros estamos subsidiando gran parte de ese servicio. Y este incremento de boletos lo que viene es no eliminar el subsidio que hace la municipalidad, sino tratar de sostenerlo y hacerlo sostenible por lo menos en el mediano plazo", detalló.

Según el secretario de Economía, “el Municipio destina alrededor de $1.000 millones por mes para cubrir el subsidio al transporte público, y la provincia también está colaborando con aportes en este sentido”.