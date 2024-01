Balochi esperará el resultado de la auditoría de Provincia a las Cooperativas Eléctricas y la definición del futuro de los servicios

El intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, recibió a integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Sarmiento (Coopsar), presidida por Alejandro Mouzet. El mandatario estuvo acompañado por el viceintendente, Emanuel Venter Jenks; el secretario de Obras Pública, Carlos Camargo; y la secretaria de Hacienda, Belén Almada.

El intendente Balochi recibió a los consejeros de Coopsar, luego de la decisión que se tomó de poner punto final a la relación contractual con la concesionaria del servicio, cuyo vínculo estaba vencido, y que por una cláusula, deberá seguir prestando el servicio por dos años más.

"El Municipio quiere tener la mayor certidumbre de cómo se va a prestar el servicio de distribución de energía en los próximos dos años desde que operó el vencimiento del contrato", afirmó Balochi tras el encuentro, remarcando que "esperaremos la política que defina el Gobierno provincial respecto a las Cooperativas y el resultado de las auditorias que nos ayudarán a determinar un plan de acción" en Chubut.

Debido a cuestiones de agenda, no se pudo concretar la reunión con anterioridad, pero este viernes se propició el espacio. Las autoridades de Coopsar consultaron sobre el vínculo con el poder concedente y cuáles serán los pasos que se darán en el marco de la prestación de los servicios.

El intendente les explicó que "por dos años deberán seguir brindando la distribución eléctrica (según lo establecido en una cláusula en el contrato de concesión)" y será la Municipalidad la que tomará la decisión de cómo se seguirá prestando, basado a la política que adopte el Gobierno provincial.

Y las autoridades de Coopsar reconocieron que "malinterpretaron nuestras ganas de resolver la deuda con Cammesa (la mayorista nacional de energía)" y avanzaron en una demanda judicial que agudizó el panorama local, ya que la Municipalidad de Sarmiento "instó a solucionar proponiendo una alternativa que no fue aceptada, y se retiró la iniciativa".

La intención del Ejecutivo fue asumir la conducción de la prestataria, ya que Cammesa requirió que sea el Municipio que esté al frente de la negociación de la millonaria deuda de energía, que supera los 4.800 millones de pesos, al considerar que Coopsar no brindaba la garantías para propiciar un acuerdo acorde.

"En aquel momento tuvimos la posibilidad de resolver la deuda de más de 4800 millones de pesos, con la posibilidad de cerrar un acuerdo sobre el 20% de ese monto, con una quita del 40% y 96 cuotas con seis meses de gracia. Todo esto se licuaría con la inflación", explicó Balochi.

Ni un solo dato

Durante la reunión realizada el viernes, Coopsar "no me entregó un estado técnico en relación con Cammesa. Y añadió que "reconocieron que no supieron entender la voluntad del Estado municipal de aportar una solución a este grave problema en beneficio de todos los sarmientinos".

El intendente dijo que se habló del contexto macroeconómico, y "manifesté que será, sin dudas, un año muy complejo y hay que pensar muy bien las soluciones. Pero hasta que Provincia termine la auditoria en la cooperativa y defina las políticas sobre los servicios, no vamos a avanzar en ningún esquema".

Sin mesa técnica

Balochi recalcó que "se hizo mención de manera genérica a los costos actuales, operativos y de energía, y la Municipalidad dejó en claro que las relaciones privadas entre el gremio y la Cooperativa nos excede. La Municipalidad concesiona, y la cuestión tarifaria es resorte del Concejo Deliberante. Nos interesa que la prestación sea de calidad, pero para todo esto es necesario el marco regulatorio en el cual se brindará el servicio".

Sobre la integración de una mesa técnica informada en un comunicado de Coopsar, Balochi fue contundente y aclaró que "no se conformará hasta que no tengamos un panorama más certero de la política energética del Gobierno provincial y resultado de la auditoría, donde sin dudas el tema más relevante será la ilegítima deuda que se le exige a Sarmiento por Cammesa, ya que nuestro consumo promedio es del 20 % de lo que se le factura a la entidad".