Ball: “El impuesto a las ganancias sobre salarios va a aportar menos de $10 millones en lo que queda del año”

El ministro de Economía de Chubut, Facundo Ball, detalló que la provincia no tiene expectativas de un alto recupero de ingresos por el impuesto a las ganancias sobre la cuarta categoría, a partir de lo que comience a ingresar desde agosto.

“Estos fondos no van a ser significativos para las finanzas de la provincia -detalló el ministro, en diálogo con Actualidad 2.0-. Con los últimos cambios que hoy y con lo que ingresará en lo que queda del año, serían alrededor de 9.800 millones de pesos”.

Comparativamente, Ball recordó que la provincia abonó por masa salarial y aguinaldos un total de 103.000 millones de pesos, en una entrevista en la que valoró que estas obligaciones se pudieron afrontar sin recurrir a endeudamiento, como ocurrió hasta fines del año pasado.

“Además, sabemos que la coparticipación va a seguir cayendo no sólo con respecto a mayo, sino que también julio va a caer con relación a junio, porque estacionalmente es un mes en el que se recauda menos que en el mes anterior”, detalló.

Ball hizo referencia al alto ingreso que hubo en mayo, por encima de los 75.000 millones de pesos a raíz de la liquidación del impuesto a las ganancias sobre empresas, para remarcar que en junio retrocedió hasta los 55.000 millones y julio ya se estima en alrededor de 51.000 millones de pesos.

“LAS REGALÍAS ESTÁN PLANCHADAS”

Con relación a los ingresos de la provincia, Ball también coincidió con lo anticipado por ADNSUR, respecto del impacto negativo que se proyecta para los ingresos por regalías de junio, a raíz del temporal de nieve.

“Las regalías van a caer también, estamos en estimaciones de entre 10 ó 20% de merma de actividad por el temporal, por lo tanto todos los rubros los tenemos que ajustar, no sólo en loa salarial, sabiendo que al menos un mes más difícil vamos a tener. No podemos presupuestar gastos mayores, con una tasa de crecimiento que no sabemos si se podrá sostener, como fueron los ingresos de mayo”, detalló.

De cara a la negociación salarial con los gremios estatales, dijo que “habrá que ver cuál es el panorama desde agosto, tenemos que sostener la disciplina para poder pagar lo que comprometemos, porque de lo contrario, hay que volver a endeudarse para cumplir con esos pagos y lo sufrimos todos en el mediano plazo”, enfatizó.

Ball también se refirió a los ingresos por regalías petroleras por fuera del efecto del temporal, al describir que “las regalías están planchadas prácticamente desde febrero, que se mantuvo en alrededor de 30.000 millones de pesos y ya ni siquiera es el principal ingreso de la provincia, como era habitualmente, sino que está en el tercer lugar”, indicó, al comparar contra la coparticipación federal y la recaudación de ingresos propios.