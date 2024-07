Wisky advirtió: Si no se exceptúa de ganancia a los médicos del sistema público, podría colapsar el sistema de guardias

“Vamos a tener problemas, estamos viendo porque las guardias en general, por una disposición, antes no estaban incluidas, pero ahora cuando se reglamente la ley vamos a pelear para que eso no suceda, porque sería un colapso no sólo para Chubut, sino para el sistema sanitario argentino”, advirtió.

“Al menos en el sistema público, esas guardias estaban exceptuadas para el aporte de ganancias, pero veremos cómo queda ahora”, detalló el funcionario, en diálogo con Actualidad 2.0.

Desde la Asociación Gremial Médica, AGREMEDECH, se había advertido que los profesionales del sector optarían por hacer guardias en caso de ser alcanzados por el tributo a las ganancias.

SEGÚN EL MINISTRO, ES MENTIRA QUE HAYA “UN MÉDICO POR CADA 10 MIL PACIENTES”

En igual sentido, Wisky rechazó los cuestionamientos formulados por el titular de ese gremio, quien había asegurado que hay un médico por cada 10.000 pacientes en la provincia.“No son los números que yo tengo -rechazó-, me gustaría que ellos lo acerquen, pero no coincido. El presidente de AGREMEDECH atiende 30 horas por semana, hace guardias en el hospital de Rawson, por 120 horas semanales. Por los números que yo veo, él atiende sólo 150 pacientes. Hay que ver caso por caso, tal vez algunos colegas están colapsados, pero él no”.

El ministro reiteró que incluso la demanda sigue por debajo de las cifras previas a la pandemia, al precisar que hoy se atienden 800.000 pacientes y antes de esa crisis se atendía un total de 1.300.000 pacientes por año.

“No digo que ellos estén errados, pero tenemos que ver dónde estamos colapsados. Es muy complejo y no se puede generalizar, hay que evaluar cada hospital y servicio -planteó-. Hay hospitales complicados, como el de Esquel, que tiene sólo 3 ginecólogos, o faltan pediatras en Trelew, pero si hay 3.000 médicos en todo Chubut y nosotros (en el sistema público) tenemos 1.300, para atender al 30% de la población que no tiene obra social, no sé de dónde saca esos números”.

De todos modos, el ministro se mostró conciliador, al reconocer que “cuando yo digo que el sistema necesitaba respirador, estoy diciendo con otras palabras, algo parecido a él, pero estamos tomando la gestión y cuidamos la vía aérea para que el paciente no se muera. Al sistema lo pusimos en respirador, levantamos la presión, le estamos controlando la glucemia y le estamos dando la sangre que necesita para que esto mejore. El paciente estaba en terapia intensiva y vemos si puede pasar a terapia intermedia recién a fin de año, con el objetivo de que corra una maratón en los próximos 4 años”, fue la infaltable metáfora médica.

LAS AMBULANCIAS DE KICILLOF LLEGAN EN 2 SEMANAS

Wisky también se refirió al convenio firmado con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para el envío de 15 ambulancias a partir de un convenio de comodato suscripto con el gobernador Ignacio Torres, aunque todavía no arribaron las unidades a la provincia.

“Es complejo, el trámite tiene que pasar por el Tribunal de Cuentas pero ya se están ploteando y la semana que viene o la próxima, las tendremos acá -anticipó-. Dentro de 2 semanas van a llegar y sí, se tardó más de lo que esperábamos, porque no es algo sencillo, le dijimos a una provincia que tenía las ambulancias stockeadas que nos la ceda en comodato por un año y en ese tiempo, nosotros podemos juntar la plata para poder comprarlas, no solamente estas 15, sino algunas más”.

El funcionario detalló que cada vehículo médico ocupado cuesta entre 20.000 y 21.500 dólares, con lo cual proyectó que son más de 3 millones de dólares que la provincia de Buenos Aires le presta a Chubut para el equipamiento sanitario.

También reiteró que los lugares en los que se distribuirán ya están asignados y justificó que a Comodoro Rivadavia no llegarán estos equipos, porque “tiene una cantidad casi ideal. Siempre falta, obvio, pero lugares de la provincia que no tenían ambulancia y los priorizamos. Nos encantaría poder darle una ambulancia o dos a cada uno de los 34 hospitales de Chubut, pero tuvimos que pedirle prestado a otra provincia porque no teníamos la capacidad de compra nuestra. Ahora, cuando empecemos a comprar y entremos en una dinámica de mejora, seguro que las vamos a tener”.