En estas dos décadas del siglo XXI, la Patagonia continental irrumpe en el escenario nacional con intensidad para determinar la necesidad de expandir su infraestructura, garantizar la producción, promover los empleos genuinos y fortalecer su conectividad aérea, marítima, ferroviaria y terrestre con otras regiones del territorio nacional.

“El futuro de la Patria está en el Sur” se suele decir en estos tiempos de campañas electorales. Pero a esas grandes declaraciones hay que acompañarlas con decisiones concretas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía patagónica que proyecta su crecimiento con el eje puesto en los recursos estratégicos para el porvenir nacional enmarcado una concepción soberana, marítima, bicontinental, oceánica y antártica acorde a la situación geopolítica que será un desafío para nuestra Nación en las próximas décadas.

La vinculación terrestre y con una mayor agilidad entre ciudades protagónicas de nuestra provincia resulta un objetivo impostergable.

En este esquema que retratamos a trazos gruesos, la Autovía Trelew- Puerto Madryn constituye una de las obras que más puede favorecer el desarrollo del Valle Inferior del Río Chubut con el ímpetu pujante que Puerto Madryn cimentó en las últimas décadas. Hay una gran oportunidad pero también la realidad nos abofetea con una obra inconclusa a lo largo de ‘interminables’ 17 años en un entramado explosivo donde se conjugan inversiones millonarias, promesas incumplidas, reclamos de los trabajadores de las obras y tragedias viales que enlutaron a familias para siempre.

El ‘laberinto de la grieta’ política nacional también se hizo presente en todo su apogeo. La construcción de la Autovía se anunció con bombos y platillos en el 2006 (gobierno de Néstor Kirchner), continuó durante el mandato de CFK, tuvo su otra etapa con los funcionarios del período presidencial de Macri, continúa hasta nuestros días con un final abierto. En el medio, hubo licitaciones hacia distintas empresas que comenzaron con entusiasmo y se fueron diluyendo con el tiempo.

HISTORIA DE UN DESENCUENTRO

La Autovía Trelew-Madryn –más conocida como “Doble Trocha”- abarca un tramo de 65 kilómetros por la ruta nacional N° 3 entre las ciudades protagónicas de la provincia.

En junio del 2006, el gobernador Mario das Neves confirmó las gestiones positivas para avanzar con la obra y que el Gobierno Nacional – a través de Vialidad Nacional- la iba a llevar adelante. Luego, se armó el pliego licitatorio en Vialidad Provincial y el presupuesto inicial era de $ 96 millones.

"Luego se lo llevaron a Nación y allí el presupuesto ya era de $160 millones y me atrevo a decir que ahí fue donde empezaron los desencuentros y la desdicha con el gobierno nacional", puntualizó el gobernador en aquella oportunidad.

Agregó que meses después “la terminan licitando por $308 millones, la ex presidente Cristina Kirchner la inaugura vía satélite pero la obra sólo estaba ejecutada en un 60%”. Así quedó, terminó costando $ 800 millones y la obra no está terminada", reveló.

Das Neves también recordó "por esos tiempos me decían que el único que cobraba los certificados en tiempo y forma era Lázaro Báez".

A su vez, el presidente de Vialidad Provincial, Osvaldo Mairal, precisó “la primera licitación del 2006 se declaró "fracasada por precios excesivos" y la segunda fue en 2007 mediante la cual se adjudicó la ejecución de los trabajos a la firma Kank y Costilla y quedó en un 60 por ciento".

"Luego también fracasó cuando se la quiso dividir a través de secciones durante la gestión del ex gobernador Buzzi y la cuarta licitación fue en el 2017 ", indicó.

En el 2015, tras la caída del contrato con la empresa de Lázaro Báez, el gobierno de Chubut y Vialidad Nacional acordaron dividir el 40% de la obra restante en tres tramos para licitarlos de manera independiente.

Para facilitar la continuidad de la obra se establecieron tres tramos diferentes: la Sección I incluía desde el empalme de la Ruta 3 con la Ruta Provincial 4 hasta el acceso sur a Puerto Madryn, con dos rotondas; la Sección II iba desde la rotonda de acceso a Puerto Madryn hasta la rotonda de acceso al aeropuerto de Trelew y la III desde ese lugar hasta la Rotonda “5 de Octubre” de la ciudad del Valle.

Se iniciaron los procesos licitatorios de dos de esos tres tramos pero nunca se terminaron. Es más, el Gobierno nacional se comprometió a incluir en el Presupuesto Nacional 2016 una partida de 134 millones de pesos destinados a financiar los trabajos de parte de las obras. Los trabajos a ejecutar tendrían financiamiento a través de Vialidad Nacional mientras que la Provincia se tenía que hacer cargo de la inspección de la obra.

El 7 de marzo del 2017, en un acto que se desarrolló en medio de la propia autovía, el gobernador de Chubut de entonces, Mario Das Neves junto al Titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel firmaron un contrato para el replanteo de la obra. “Se trabajará para lograr la inclusión territorial y acercar a los pequeños pueblos a las grandes rutas”, dijo el gobernador en aquel momento.

“La firma del contrato de replanteo pone punto final a las obras inconclusas dejadas por el anterior gobierno nacional”, aseguró Iguacel. Luego de varios meses de espera, no hubo mayores actividades en la obra.

Durante ese fatídico 2017, se conoció que la matriz española de la constructora Corsan Corviam -que había ganado la licitación para terminar la obra- estaba concursada. Esa firma obtuvo un contrato de unos $ 580 millones para terminar la Doble Trocha pero ese proyecto quedó trunco.

¿QUÉ TRAMOS AVANZARON Y CUÁLES ESTÁN DETENIDOS?

En febrero de este año, Vialidad Nacional informó la finalización de la construcción de la rotonda de acceso Norte a Puerto Madryn, en el cruce de la ruta 3 con la ruta A010 y la ruta provincial 4 por las tareas de la empresa Rigel S.A.

Además, se anticipó que se iba a continuar con la construcción de la duplicación de calzada en el sentido Sur-Norte, entre los kilómetros 1410 y 1424.

“Nosotros dispusimos un plan de trabajo en tres etapas. La primera era la rotonda de acceso al puerto en el cruce de la RN 3 y la RN A010. Luego continúa la reconstrucción del tramo central, para poder separar las calzadas. Y la tercera etapa es el acceso al aeropuerto de Trelew", afirmó Julio Otero, jefe del 13° Distrito Chubut del organismo nacional.

¿POR QUÉ LA OBRA SE DETIENE EN INVIERNO?

El jefe de Obra de Vialidad Nacional - Distrito Chubut, Oscar Carattozolo, señaló que “estamos tirando la carpeta en este momento y está avanzando muy bien la obra, dejando completo la reconstrucción de estos los 29 kilómetros más los retomes, que hay uno cada 6 kilómetros e incluida la iluminación en los accesos a Madryn y Trelew y señalización”.

“Estamos haciendo el seguimiento y se viene trabajando muy bien, en invierno se corta la tirada de asfalto porque hay que tener temperatura mayor a 6°”, explicó.

PRESENTARON UNA DENUNCIA FEDERAL POR LOS RETRASOS

La Fundación ‘Ayuda al Accidentado’, que preside el abogado Roberto Wyn Hughes, hizo una presentación para que el Juzgado Federal de Rawson investigue si hay responsabilidades en el retraso de las obras iniciadas en 2007 y que aún permanecen inconclusas.

En diálogo con LU17 Radio Golfo Nuevo, Hughes reprochó “después de tanto tiempo, reclamos y preguntas sobre la obra que lleva 16 años en construcción y nunca se termina, creímos que no había otro camino que pedir una investigación penal en el Juzgado Federal de Rawson.

Han habido muchas licitaciones y las contrataciones, pero sobre todo, y lo más importante, que se han producido gran cantidad de accidentes."

"Hace 16 años que se lanzó esta obra y todavía no se termina, no se sabe cuándo va a terminar, cuánto va a costar y pedimos que se investigue a ver si hay responsables -por lo menos- por incumplimiento de los deberes de funcionario público o de malversación de fondos, lo que fuese, me parece que ya ha superado todo límite esta cuestión", sentenció.

UN ENORME RIESGO PARA LA SEGURIDAD VIAL CON EL TRÁGICO SALDO DE VÍCTIMAS FATALES Y LESIONADOS

Otro de los puntos más graves de la obra inconclusa de la Doble Trocha Trelew – Puerto Madryn se relaciona con el peligro que conlleva para la circulación de los automóviles, camionetas y camiones por el sector. En especial –durante el atardecer y los horarios nocturnos- puede convertirse en una trampa mortal.

Por supuesto que todos los conductores que tienen sus registros conocen las reglas de tránsito de los límites de velocidad, las maniobras de sobrepaso, la utilización del cinturón de seguridad y el estado de alerta que hay que mantener en una calzada en construcción. De todos modos, la sucesión de siniestros viales arroja un saldo preocupante en los índices de víctimas fatales y heridos de distinta consideración.

El 10 de febrero del 2022 a las 22:30 hs, el empresario hotelero Walter March embistió con su camioneta –de manera frontal- a un VW Gol Trend a una familia que provenía de Santa Cruz y tenía a Puerto Madryn como su destino. En esa oportunidad, fallecieron 2 adultos y 2 menores de edad en uno de los eventos viales más trágicos de los últimos tiempos en la región.

El fiscal Alex Williams llevó adelante la causa y lo imputó a March por el delito de ‘homicidio culposo agravado por el número de víctimas por conducción con exceso de velocidad violando la señalización de circulación”.

En su imputación, la Fiscalía detalló que el choque “sucedió en razón de haber realizado una maniobra de sobrepaso de un vehículo en un lugar no habilitado para dicha maniobra, toda vez que en ese momento se encontraba reducida la autovía Puerto Madryn - Trelew (una vía en cada sentido de circulación) con expresa prohibición de adelantamiento por la reducción de la calzada".

En la investigación, se señaló "además de haberlo realizado en una curva, lo que implicó que el impacto se produjera en un punto ciego sin posibilidad de visualizar la existencia de otro vehículo circulando en sentido contrario, haciéndolo por encima de la velocidad permitida, la que estaba señalada en un máximo de 60 kilómetros por hora, provocando con ello la colisión.

La secuencia fatal se la puede rastrear en el 2016 en el fallecimiento de una mujer de 36 años que conducía una camioneta Ford Ranger quien se despistó y volcó. De milagro, su hija de 3 años logró sobrevivir y otra tripulante de 64 años sufrió fracturas y politraumatismos.

En el 2021, los 2 ocupantes de un Renault Fluence protagonizaron un vuelco a mitad de camino y no sufrieron lesiones de gravedad. La preocupación estaba centrada en la mujer que estaba embarazada y viajaba como acompañante.

En abril de este año, se produjo otro choque en cadena que involucró a un camión marca Iveco y 2 vehículos livianos. En esa ocasión se trasladó a una persona de 25 años al hospital que practicarle diversos estudios. En otra situación, un conductor perdió el control de su automóvil y provocó una serie de vuelcos. Se lo envió al hospital ‘Isola’ de Puerto Madryn’ pero no tuvo lesiones de consideración, afortunadamente.

En los últimos meses, hubo 2 vuelcos –casi en simultáneo- en la zona del monumento al Dinosario en la salida de Trelew en la que la acompañante sufrió la fractura de su brazo y heridas de gravedad. A pocos kilómetros – en cercanías del Instituto Penitenciario Provincial- el conductor de un Honda CRV perdió el control del automóvil, se fue a la banquina y volcó. Se lo auxilió de inmediato y recibió asistencia en el hospital de Trelew.

ANIMALES EN LA RUTA

El 9 de abril, un camionero que provenía desde Tierra del Fuego hacia Buenos Aires- embistió a 3 caballos que se interpusieron en la ruta de manera sorpresiva. El conductor no tuvo lesiones graves.

Hace 3 meses, un hombre y su hija viajaban en un Chevrolet Spin, se cruzaron con una liebre en el camino, se despistaron e impactaron contra un terraplén. También ambos fueron examinados pero no tuvieron lesiones.

La secuencia continúa y demuestra que hay factores externos como la presencia de animales sueltos en el lugar (liebres, caballos o guanacos) que requieren una especial atención al momento de transitar por esa zona.

Los tramos más complejos son en los cambios de carril de circulación, es decir, cuando se pasa desde la Autovía a la ruta convencional doble mano. Además, hay que tener en cuenta la importante circulación de camiones y de vehículos que alcanzan una alta velocidad junto con una calzada que presenta tramos de inestabilidad.

Con el arribo de turistas ante los atractivos en esta zona de la provincia, es necesario circular con precaución debido a que la señalización en el trayecto no es la adecuada. Existen desvíos temporales y hay un tramo en la Doble Trocha nque puede generar complicaciones.

CONFLICTOS ENTRE UNA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES

Este viernes 11 de agosto, se desarrolló la audiencia de conciliación obligatoria convocada por la Secretaría de Trabajo de Chubut a través de la delegación de Puerto Madryn. Durante el acto, la Empresa Rigel informó que acataría la medida dispuesta por la autoridad laboral, por lo que la situación deberá retrotraerse al momento inmediato anterior al despacho de los telegramas de despido para los más de 20 trabajadores de la obra de la Doble Trocha Madryn – Trelew.

Lo que sigue es que la Empresa le asigne nuevas tareas a los trabajadores involucrados, aunque la paralización producida en la obra daría a entender que los mismos podrían aguardar el reinicio de las tareas, hecho que sucedería en unas semanas más.

Si bien las razones expuestas por Rigel se enmarcan en cuestiones previstas en los contratos de obras, es la primera vez en los 17 años y -con varias empresas que han pasado- que se aplica la figura de la “veda invernal”.

Algunos datos se vinculan con los problemas ocurridos en la planta de asfalto que habrían provocado la decisión empresaria de presentarse a la mencionada “veda” hasta tanto puedan solucionarse los inconvenientes suscitados y que podrían afectar a la calidad del material utilizado en la pavimentación.

Por su parte, el intendente municipal de Puerto Madryn Gustavo Sastre (quien logró su reelección el 30 de julio) se expresó enérgicamente por el tema, reclamando la pronta finalización de la obra, a la que le restan aproximadamente 10 kilómetros de construcción más las obras accesorias.

EXPECTATIVAS A FUTURO

Si miramos el “vaso medio lleno” de la Autovía Trelew-Madryn, se puede valorar que se realizó un importante avance en grandes tramos de la obra y que -ante la mejora de las condiciones meteorológicas de las próximas semanas- se podrían agilizar los trabajos. Además, hay un plan por etapas que se cumple paulatinamente.

Desde el "vaso medio vacío", siempre se lamentan las vidas que se perdieron por distintos siniestros viales en el sector. Quizás con una Autovía en plenas condiciones, no hubiesen sucedido. Pero ingresamos en el terreno de las conjeturas. Lo concreto es que la Autovía Trelew-Puerto Madryn está próxima a cumplir la mayoría de edad política. Transitarla genera extrema precaución para los conductores y -en particular- para los turistas que visitan la zona.

Resulta imperioso agilizar las obras para que la calzada tenga más estabilidad y - durante este período- intensificar las maniobras de señalización y la iluminación en los tramos de cambios de la Autovía a la ruta doble mano.

La Patagonia crece a pasos agigantados, cada vez más familias deciden instalarse en nuestras ciudades, el turismo se expande de manera exponencial y estamos a las puertas de un futuro promisorio en varios planos pero la infraestructura tiene que estar acorde a los desafíos que tenemos por delante para los próximos años.