Atropelló un caballo en la ruta y quiere adoptarlo para que no lo sacrifiquen

Nicolás Salusso e oriundo de Río Cuarto, Córdoba, chocó su auto contra un caballo en la ruta 35 y ahora busca adoptarlo para brindarle los cuidados necesarios y evitar que lo sacrifiquen.

El accidente ocurrió el lunes cuando el joven conducía su Chevrolet Cruze hacia la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. El caballo se cruzó en su camino y lo impactó, sin la posibilidad de esquivarlo.

“El caballo se cruzó, golpeó el parabrisas, chocó el techo y cayó del lado del acompañante”, precisó en diálogo con el portal Puntal.

Aunque su auto quedó casi destruido, la preocupación de Nicolás no fue por su vehículo, sino por el caballo. Por eso, le manifestó a la policía que su intención era adoptarlo para curarlo y evitar que lo sacrifiquen.

"A mí no me pasó nada, pero al ver al animal me dio mucha lástima. Es probable que el dueño no aparezca, ya que debe encargarse de reparar el auto", señaló.

"Quiero encargarme de su curación y de los gastos. Tengo entendido que ya hay personas ocupándose de ello", concluyó.