Gabriela García, vecina de Fracción 15, relató que los perros callejeros matan a otros perros y este miércoles atacaron a un vecino. Expresó que si bien no está a favor de la perrera "algo hay que hacer porque así como atacó al hombre podría atacar a un niño". La vecina propone que la Municipalidad se haga cargo de estos perros callejeros y que busquen un lote para llevarlos, alimentarlos y brindarles contención.

Este miércoles, en Fracción 15 un hombre fue mordido por uno de los perros que están sueltos en la vía pública. "El perro es uno de los vecinos que nunca vivió en el barrio y lamentablemente lo dejó ahí, encerrado... el perro se escapó y ya viene atacando a otros perros, al punto de matarlos o dejarlos muy maleheridos", contó Gabriela en Actualidad 2.0

Mencionó que este perro "junto con otro de un vecino que sí vive en el barrio atacaron a un hombre que iba pasando".

"Se vivió una situación tremendamente triste en todos sentidos: ver lastimado al vecino y haber tenido que tomar la decisión de matar a un animal, porque si no mataban el perro mataba al vecino"

Gabriela sostiene que la eutanasia nunca es la solución, pero tampoco sentarse a esperar una tragedia mayor.

"¿Qué podes hacer? Yo tampoco estoy a favor de la perrera donde se encierren y maten a los animalitos, pero hay que buscar una solución. ¿Qué pasa si agarraba una criatura? Este y muchos perros más, no miden si es adulto o menor, y atacan... mi nietito vive a la vuelta, y si ataca a un nene la historia hubiera sido otra, porque lo matan".

Aunque señaló que no era el único perro involucrado en el ataque de este miércoles, si era el más encarnizado con la víctima, al punto de que la intervención de tres hombres no pudo conseguir que soltara a su "presa".

"Lamentablemente hubo que sacrificarlo porque no soltaba al señor... dos jóvenes fueron a ayudar y otro hombre ya se había acercado y trató de ahorcar al perro para que lo suelte, pero no lo soltaba"

Sostuvo que el problema de los perros sueltos no es de un solo barrio, y en distintas zonas de la ciudad se pueden ver "manadas", y que no es válido el argumento de que son inofensivos porque "no hacen nada, hasta lo que hacen" y no es seguro circular entre ellos.

"Si rescatas un perro, tenelo en tu patio... no le pongas la comida afuera, porque mucha gente hace eso y es mas de lo mismo", sentenció.

Consideró que el problema es de toda la comunidad y que por eso "todos tenemos que tirar para el mismo lado, los rescatistas, la gente que anda por la calle, los dueños", pero que es fundamental que se tomen cartas en el asunto para evitar este tipo de ataques y propuso que la municipalidad destine un predio para tener a los perros encerrados, bien alimentados, con la colaboración de las rescatistas.