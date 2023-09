Arcioni entregó viviendas y supervisó el avance de la obra de interconexión eléctrica entre Camarones y Garayalde

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este martes en Camarones la entrega de viviendas sociales a vecinos de la localidad y recorrió la obra del interconectado eléctrico que lleva adelante el Gobierno de la Provincia con una inversión de más de 3.200 millones de pesos.

La agenda del mandatario en la localidad costera tuvo lugar en horas de la tarde junto a la intendenta Claudia Loyola; los subsecretarios de Obras Municipales, Sergio Ramón; y de Información Pública, Vanesa Abril; la gerenta general del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Ivana Papaianni; el gerente del Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut, Francisco Salto; y funcionarios municipales, entre otros.

En primer término, el gobernador Arcioni junto a la jefa comunal Loyola recibieron en la Municipalidad a directivos y alumnos de establecimientos educativos, referentes de clubes, personal del hospital y de obras públicas. En cada encuentro el mandatario atendió las necesidades y demandas de cada uno, y se comprometió en colaborar en cada situación.

Además, los alumnos de la escuela técnica junto a sus directivos agradecieron al gobernador Arcioni por su colaboración económica para financiar el viaje de egresados que realizó la delegación educativa.

Nuevas viviendas

Finalizadas las reuniones, el gobernador hizo entrega de cinco viviendas sociales a familias de la localidad, ejecutadas en el marco del Programa “Reconstruir” por un monto superior a los 11 millones de pesos.

Las unidades cuentan con dos dormitorios y una superficie cubierta de 60 metros cuadrados. Poseen servicios de gas, agua, electricidad y alumbrado público, así como cordón cuneta y vereda municipal.

Durante el acto, el gobernador Arcioni hizo entrega, por medio del IAS – Lotería del Chubut, de una heladera y una cocina destinada a la Municipalidad de Camarones.

Desarrollo productivo

Luego de entregar las viviendas, el mandatario supervisó el avance de la primera y segunda etapa de la obra de interconexión eléctrica que se construye con fondos del Gobierno de la Provincia entre Camarones y Garayalde.

La relevancia de esta obra radica en la eliminación de la generación aislada en la localidad, impactando positivamente en el desarrollo de la industria pesquera y el turismo de la región.

La primera etapa tiene como objetivo principal la construcción, montaje y puesta en funcionamiento de una estación transformadora (ET) de 132/33/13,2 kV ubicada en la localidad. También incluye las mejoras necesarias en la estación de subtransmisión de Garayalde para conectar la línea de 132 kV con Camarones, además de una línea de interconexión desde la ET Garayalde hasta la ET Camarones.

La segunda fase, en tanto, implica la construcción, montaje y puesta en funcionamiento de una línea de alta tensión de 132 kV que conectará la nueva Estación Transformadora de Camarones con la ampliación de la ET Garayalde.

“Muchas obras de crecimiento para Camarones”

Entrevistado por la prensa, el gobernador Arcioni detalló que “hoy estuvimos entregando viviendas, completando los 11 hogares, más 3 casas que se van a terminar ahora en el próximo mes”, y agregó que “también recorrimos distintas obras; la obra del interconectado es importantísima, ya lleva 46% de avance, están fuertemente trabajando, y lo que me llamó la atención y los felicite, es por la mano de obra femenina que hay. La verdad que eso también hace a la igualdad de género”.

“También supervisamos la obra del Registro Civil, la obra de la Guardería, la de cordones cunetas y adoquinados”, repasó Arcioni y afirmó que “todo se va a inaugurar ahora el 10 de octubre para el aniversario, son muchas obras de crecimiento para Camarones”.

A su vez, el gobernador Arcioni recordó que “la obra más importante es con recursos de la provincia, más de 3.200 millones de pesos, lo que le va a dar a Camarones un antes y un después”, y comentó que “el significado para la localidad es mucha, con dos áreas muy marcadas con la pesca y el turismo. Y allí la electricidad va a potenciar de una manera impresionante por lo que uno viene charlando con los distintos inversores, prestadores turísticos. La verdad que muchos están esperando esta obra”.

Al mismo tiempo, el mandatario sostuvo que “estas son las obras de crecimiento que estamos dejando; también hay una muy importante, más grande o similar a esta en la cordillera y Comarca Andina, la obra de El Coihue, otros proyectos también”, y recordó que “son todas cuestiones que costó mucho a la provincia ponerlos en marcha y hoy están para que se siga desarrollando y hoy esto es una realidad”.

En relación a la visita a la escuela, Arcioni comentó que “la hemos visitado muchas veces, y ahí estuvimos charlando con los alumnos. Además, tuve una reunión con el director y vicedirectora; y lo más importante es el trabajo que hacen con todo lo que es acuicultura, y ahora están procesando alimentos”, y recordó que “ellos fueron famosos por los mejillones y ahora están haciendo otras cosas más; y la verdad que esto tiene una salida laboral muy importante. Me contaban que hay tres chicos que egresaron de la escuela y estuvieron trabajando en la planta de Erizos en Puerto Madryn que esta última semana fue noticia porque realizó la primera exportación de esos productos a Estados Unidos; entonces las escuelas con orientaciones técnicas tienen salida laboral”.

“La decisión política de Arcioni, de darle la oportunidad a Camarones de crecer”*

A su vez, la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, señaló que “esta obra es un paso más agigantado para Camarones y esperamos seguir avanzando con otras obras que actualmente estamos ejecutando para poder mostrarlas el próximo 10 de octubre que es el aniversario de nuestra comunidad”.

“Siempre dije que la obra del interconectado es el antes y el después, y por supuesto que mucho tiene que ver con la decisión política del gobernador Mariano Arcioni, de darle la oportunidad a Camarones de seguir creciendo para el futuro”, resaltó.

Loyola agregó que “es muy gratificante que hoy 5 familias tengan su nueva casa, un techo, un hogar, y esa cosa linda de estar en una casa con todos. Tiene una mirada especial el gobernador, por la localidad. Siempre lo digo, que somos realmente bendecidos y hemos sido muy cortos de un poco en una parte”.

“Es un antes y un después que marca la ejecución de las viviendas”

A su turno, Ivana Papaianni destacó que “con gran satisfacción hemos podido culminar esta etapa de la ejecución de cinco viviendas en la localidad de Camarones que acompañan también a las obras delegadas que en conjunto con el municipio hemos llevado adelante. Seis vecinos que en nuestra gestión ya habían tenido el acceso a su techo propio y este complejo habitacional enmarcado en un programa de orden nacional acompañados por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat en el programa Reconstruir”.

“Como dijo el gobernador Arcioni, es un antes y un después que marca la ejecución de las viviendas porque cumplimos con el sueño alejado de la conformación de un hogar. Estas viviendas también son prototipos de Steel Frame de 198 viviendas que hemos recibido financiamiento en distintas localidades de nuestra provincia, tienen casi 69 metros cuadrados y tienen todos los artefactos, dos dormitorios, tienen aberturas de y totalmente equipadas para que ya en el día de hoy se queden los vecinos a habitarlas”, finalizó.

Escuela N° 721”Caleta Hornos”

Como parte de la agenda realizada en Camarones, el mandatario provincial junto a la jefa comunal recorrió nuevamente la Escuela N° 721”Caleta Hornos”, que cuenta con una planta procesadora, habilitada por Senasa, y sus alumnos realizan actualmente practicas-producción de medallones de pescado y langostinos.

Allí, Arcioni mantuvo contacto los alumnos y alumnas, y realizó la entrega de un aire acondicionado para establecimiento educativo.