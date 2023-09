Más de 22 familias lograron regularizar sus terrenos a través del programa PRIOT

Con la presencia del intendente de la ciudad de Río Gallegos, Pablo Grasso, en instalaciones del edificio de la Secretaria de Planificación y Obras Públicas de la Municipalidad (Aconcagua N°1264) se realizó este lunes por la tarde el acto de entrega de decretos de adjudicaciones a arrendatarios de tierras fiscales a través del Programa de Regularización y de Ocupación de Tierras (PRIOT). En esta oportunidad, son 22 los vecinos beneficiados.

Acompañando al jefe comunal se encontraban presentes el secretario de Hacienda del Municipio, Diego Robles; el diputado provincial Martín Chávez. Además, acompañaron la ceremonia el diputado por Municipio, Eloy Echazú, e integrantes del gabinete comunal y demás autoridades.

Luego de un video que contó con el testimonio de algunas personas beneficiarias, tomó la palabra Diego Robles, quien señaló que “mediante este programa ya son más de 240 los vecinos que estuvieron en el lugar donde están ustedes hoy y de casi 600 que estaban esperando se les dé la respuesta que merecían. Anteriormente tuvieron un municipio apático, que con una desidia total no los trató como los vecinos que son, y para nosotros es muy importante poder llevar adelante esta reivindicación y poder ser un instrumento para que ustedes finalmente tengan lo que ya es suyo desde hace mucho tiempo. Quiero felicitarlos y agradecerles por la paciencia que tuvieron a todas las administraciones que pasaron antes”, señaló.

Luego, continuó planteando que “en estos tiempos donde se escuchan tantas cosas lindantes con la demagogia y donde un montón de gente propone cosas bastante irreales, hoy tienen alguien que, más allá de propuestas, puede mostrar respuestas como ésta. Sabemos que falta, siempre va a faltar porque las necesidades son infinitas y los recursos suelen ser insuficientes para poder satisfacerlas, pero ojalá podamos tener cuatro años más para seguir dando respuestas a todas esas necesidades”, cerró.

Por su parte, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, recordó que el programa nació “cuando empezamos a ver cómo en cada sector de la ciudad teníamos que resolver diferentes problemas que hay en los barrios, más allá de las calles, del asfalto, de levantar la basura, limpiar, pintar, que son cosas que el Estado Municipal, esté quien esté, tiene la obligación de hacer. Pero, claro, también había otros problemas estructurales que tenía la ciudad y que teníamos que arreglarlos, que había que resolverlos. Temas históricos que muchos de ustedes en ocasiones me plantearon de charlas que mantuvimos”.

“Ustedes me contaban cómo les costó construir, lo que significó poder con sus propias manos, traer los postes de luz para colocarlos, pelear, y poner plata que no tenían para llevar el agua, la luz, el gas, las veredas. Y así como fueron haciendo sus casas, sus hijos fueron creciendo. Siempre pagaron impuestos, ninguno de ustedes tiene deudas en el municipio impagables o históricas, sino que siempre han estado al día con todos los esfuerzos necesarios para poder salir adelante. Y con esos impuestos, por otro lado, es que estamos haciendo los parques, el asfalto, y todos lo trabajos que se ven. Y esto es lo que lleva a que preguntemos ¿por qué antes esto no se hacía?, ¿qué hacían antes con la plata de los impuestos?”, cuestionó.

Seguidamente, el jefe comunal adelantó que mañana martes comenzará la obra del tendido de red cloacal en los barrios apartados de la ciudad. En ese sentido, anunció: “Comenzamos la tan ansiada obra del 100% de las cloacas de la ciudad de Río Gallegos. Toda la ciudad, de acá a 3 años, va a tener la red cloacal”.

Luego volvió a referirse particularmente a la entrega de las adjudicaciones e indicó: “A todos quiero decirles que se lo ganaron y espero que lo disfruten mucho, que no se vayan más de esta hermosa ciudad, que gracias a ustedes esta ciudad se hizo grande, porque levantaron sus primeros cimientos y hoy tienen hijos, hijas, que trabajan a la par nuestra para hacer cada vez mejor esta capital que nos nutre absolutamente a todos. Creo que después de mucho esfuerzo ya pueden decir que son propietarios de su propia casa y la verdad que a nosotros eso nos llena de orgullo, porque es como volver a tener la vivienda, es como volver a tener lo que ya es propio, es como volver a colocar ese primer ladrillo”, concluyó.