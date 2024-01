La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió una advertencia urgente a la población sobre posibles estafas telefónicas y virtuales que se volvieron cada vez más frecuentes en los últimos meses.

En las últimas horas, la ANSES le recordó a los beneficiarios que el organismo nunca buscará obtener datos personales, claves o información bancaria a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto. Asimismo, informó sobre como identificar los intentos de fraude.

La entidad gubernamental subraya que toda comunicación oficial se realiza a través de sus canales establecidos y nunca a través de vías no seguras. En este sentido, la ANSES enfatiza que no se deben divulgar datos personales en comentarios públicos de redes sociales, e insta a la población a ser cautelosa ante cualquier comunicación sospechosa que provenga de fuentes no verificadas.

CUÁL ES LA CLAVE PARA RECONOCER UNA ESTAFA DE ANSES

Entre las recomendaciones clave se encuentra la verificación de la identidad de la persona o entidad que realiza la solicitud de información, especialmente cuando se trata de datos financieros o personales.

El organismo informó que todas las consultas y trámites que se realicen a través de su sitio web oficial, son gratuitos y no requieren la intervención de gestores o intermediarios.

La entidad subraya que los canales oficiales de atención online operan en un entorno seguro, al que solo se puede acceder de forma personal con el CUIL (Código Único de Identificación Laboral) y la Clave de la Seguridad Social, garantizando la confidencialidad de la información proporcionada por cada ciudadano.

CÓMO DENUNCIAR INTENTOS DE ESTAFA

La Administración recomendó realizar la denuncia a través de los canales correspondientes: