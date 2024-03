En el marco de la violencia narco que existe en la ciudad de Rosario, Santa Fe y donde en los últimos días asesinaron a cuatro personas, Nelson Castro, reconocido periodista fue a cubrir el lugar, pero fue amenazado de muerte.

“Los vamos a sacar a tiros”, indicaron a través de un intimidante mensaje de WhatsApp que recibió Sebastián Domenech, colega de Castro en TN. “Llegó a mi teléfono, no sé cómo consiguieron el número”, explicó el periodista. “Acá hay una amenaza, es para todos”, remarcó Domenech.

“Decile que si llega a Seguí y Oroño lo sacamos a tiro”, indicaron. “El que avisa no traiciona. Que se vaya de Rosario, no los queremos acá, att la mafia”, agregaron. También, añadieron: “Que no se acerque a Francia y Seguí y a Oroño y Seguí. Fuera de Rosario”.

Sin embargo, fueron mas allá y revelaron que si no se va de la ciudad “va a terminar como (José Luis) Cabezas”, el fotógrafo asesinado durante enero de 1997 en la ciudad de Pinamar, Buenos Aires, luego de sacarle una foto al empresario Yabrán.