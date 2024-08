La mamá de Gonzalo Guenchur, el estudiante de 17 años que fue asesinado en mayo de 2024 cuando esperaba el colectivo para ir a la escuela, recibió amenazas vía Facebook por la publicación de un video en su perfil.

En diálogo con ADNSUR, Noelia Alredere, relató: “anoche recibí un mensaje por Facebook, que me decía si yo había publicado una foto y no respondí nada, después pregunté hoy a la mañana si era la persona que había atacado al taxista -porque tiene en la foto de perfil a una mujer y me dijo que era el chico. Me siguió escribiendo y me dijo ‘o borra las imágenes o voy a su casa’”.

Ante esta situación, comentó “hoy tengo que acercarme a hacer la denuncia, porque se manejan con total impunidad, es una cosa de no creer”.

ATAQUE DEL TAXISTA

En relación al posteo de Alderete, explicó: “yo público una de las noticias que subieron en un portal, entonces la gente me empezaba a mandar desde el nombre del pibe, me empezó a decir que era una pareja, después me mandaron un video, entonces yo publico el video y a raíz de eso recibo amenazas por el vídeo que se difundió”, precisó.

Además, señaló que -durante el transcurso de la noche-, escuchó que “pasaba una moto todo el tiempo”. “No sé si era él, pero voy a ver cómo sido gestionando el tema, porque evidentemente uno se tiene que ocupar de cuidarse a uno mismo. Voy a ir a hacer la denuncia como para que quede asentado, pero voy a tener que tomar recaudos en lo que es mi domicilio”, advirtió.

Y continuó, “te cuestionan por algo que vos difundís, yo no hice nada. Yo difundo un video en donde ellos no se hacen responsables de lo que salen a hacer a la calle, es un tema de ellos, si después les avergüenza cómo se ven, eso es un tema personal”.

Por último, admitió: “No tengo miedo, si me preocupan mis hijos, tengo mucha bronca, impotencia, porque veo que todo sigue funcionando igual y que nadie hace nada”.

EL ATAQUE CON UNA TIJERA DE LA MUJER AL TAXISTA QUE QUISO AYUDARLA

En un primer momento se pensaba que se trataba de un intento de robo cerca de la Avenida Rivadavia, en el barrio Ceferino, a pocos metros donde asesinaron a Gonzalo Guenchur, el estudiante de 17 años. Con el correr de las horas, se confirmó que una mujer terminó detenida en el confuso episodio.

El sábado por la noche, un taxista fue apuñalado sobre la calle Araucarias, en el barrio Las Flores. La víctima fue un hombre de 29 años, que logró advertir a sus compañeros, quienes, cuando llegó la policía, encontró a cuatro hombres golpeándo al presunto agresor, mientras la mujer permanecía a un costado, con un arma blanca en sus manos.

Finalmente, Raúl Jones, segundo jefe de la Unidad Regional de Policía, explicó que pudieron determinar que la persona detenida fue una mujer, como la autora del ataque. “Se estableció que ella había sido víctima de un hecho de violencia de género, buscó ayuda en el taxista y él se la brindó”. Luego, confusamente, lo atacó con una tijera.