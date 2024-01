Alfa reveló su milagrosa visión sobre la Tragedia de los Andes ante la película "La sociedad de la nieve": "Yo estuve ahí"

El ex participante estrella de Gran Hermano 2022, Alfa, llamado en realidad Walter Santiago, contó su particular experiencia paranormal alrededor de la Tragedia de los Andes, justo en medio del furor por la película “La sociedad de la Nieve” de Netflix que recrea la caída del avión uruguayo en plena cordillera de los Andes.

"Fue una experiencia muy fuerte, me marcó la vida a mí", dijo en el programa de NetTV “Editando tele”.

"Fue en diciembre de 1972, yo tenía 10 años. Fue cuando había caído el avión de los Old Christians. Yo leía, desde los 5 años que leo, entonces leía todo y estaba informado, sabía los nombres de todos (Roberto) Canessa, (Susana Elena Alicia y Fernando) Parrado Dolgay, (Antonio) Vizintín, todos los nombres sabía.", arrancó.

Y llegó al punto sorprendente de su historia: "Estábamos en Mar del Plata, me desperté a las 3 de la mañana gritando, mi viejo se asustó y yo estaba diciendo: 'Papá estoy con los jugadores de rugby, estoy en la nieve, el avión está partido y está lleno de nieve'. Mi papá le dijo a mi mamá: 'está delirando', entonces me envolvieron y me llevaron a la clínica y estaba con fiebre, y yo seguía diciendo 'Papá el avión está partido y está lleno de nieve, y están vivos'.

Según recordó, al día siguiente insistió: “yo estuve en un avión'. A los 3 días Fernando Parrado encontró al arriero”.

"Cuando vi la primera foto con el ‘Fuerza aérea uruguaya’, le dije a mi viejo ‘ese es el avión, yo estuve ahí’”, concluyó Santiago.