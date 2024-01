Alertan sobre el peligro de los tutoriales de "skincare": nenas y adolescentes obsesionadas por la estética

Con el auge de tutoriales en las redes sociales, muchas personas comenzaron a tomar conciencia acerca del cuidado de la salud y el cuerpo, incluyendo rutinas para fortalecer la piel, conocidas como Skincare. Si bien muchos usuarios encontraron beneficios en estas prácticas, se transformó en un problema para menores de entre 12 y 18 años.

La alarma en este rango etario se encuentra en torno a la obsesión con la utilización de productos que son indicados para adultos. Los chicos tienen acceso a diferentes tutoriales que encuentran principalmente en la red social TikTok, donde influencers de más de 30 años recomiendan rutinas de limpieza facial.

La cosmeticorexia es una obsesión que preocupa a padres y profesionales. Los especialistas aseguran que la utilización de esos productos puede ser inadecuada y crear el efecto contrario, es decir, que sea perjudicial para la salud.

Un trabajo realizado por el equipo de investigadores del Centro de Salud Ambiental de la Niñez de la Universidad de Columbia en Nueva York analizó el uso de productos cosméticos en menores de 12 años y detectó que el 36% "utiliza productos de belleza infantiles aunque implica que la mayoría de los niñas que los usan también están expuestas a productos corporales y de maquillaje creados para adultos".

Especialistas en dermatología explican que cada día una mayor cantidad de adolescentes que se acercan con problemas como dermatitis, acné, piel sensible, como resultado del uso de cosméticos no desarrollados para personas de su edad. "Cuando nos explican lo que usan, la mayoría tienen retinol en su rutina y no lo necesitan", afirman.

Cristina García Millán, dermatóloga pediátrica, asegura que la mejor forma de detener esta tendencia que se genera por la gran exposición al bombardeo de productos y activos que no deberían aplicarse en las pieles jóvenes es hacer divulgación sobre los peligros de la cosmeticorexia en las mismas redes sociales que las jóvenes consumen.

QUÉ NECESITA LA PIEL ENTRE LOS 12 Y 18 AÑOS

La dermatóloga recomienda que hasta los 18 años lo más importante es limpiar correctamente la piel y mantenerla hidratada, pero no deberían aplicar activos destinados a evitar arrugas como el retinol. En el caso de que exista un brote de acné, es necesaro acudir a un profesional para tratarlos y evitar que queden marcas y cicatrices.

Es necesario que las personas jóvenes mantegan hábitos de higiene diaria con productos adecuados y "protegerse del sol, ya que las quemaduras solares que recibimos antes de los 18 años están directamente relacionados con el cáncer de piel", recomienda la dermatóloga.

Las rutinas deben ser simples y contar con un limpiador suave y especial para pieles sensibles y una crema hidrante ligera. Por otro lado, deberían elegir productos que sean no comodogénicos, para evitar la aparición de acné. Y por último, pero lo más importante, convertir en un hábito el uso de protector solar a diario.

EL ROL DE LOS ADULTOS

El uso de productos no adecuados para el tipo específico de piel puede generar no solo en adolescentes problemas y reacciones cutáneas no deseadas. Existe "un alto riesgo de reacciones adversas, acné cosmético o irritaciones por mezclar activos incompatibles entre sí, por usar cosméticos no adecuados para la piel o por aplicar un exceso de los mismos, lo que acaba por saturar la piel y provocar lo que llamamos piel asfíctica" advierte la doctora Millán.

En el caso de las adolescentes, sus adultos responsables deben apostar por un abordaje que tenga en cuenta múltiples aspectos. En primer lugar, promover la autoaceptación y contribuir a fortalecer la confianza en sí mismas, dándole menor importancia a lo físico y superficial.

Conversar sobre los problemas que pueda ocasionarles lo estético, especialmente si tienen acné o alguna afección cutánea. Escuchar sus preocupaciones es algo fundamental.

Enseñarles a desarrollar el pensamiento crítico, que les permita analizar la información que reciben de las redes sociales y tomar decisiones como consumidores inteligentes en redes sociales.

Darles ejemplos saludables y una mirada sana, que no se enfoque en los estético. Para eso, es necesario que vean en sus padres personas que comprenden la importancia del bienestar general y que no caen ante las presiones estéticas.