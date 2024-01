Alberto Fernández recibió Año Nuevo en un lujoso hotel europeo con un menú de 1000 euros

false false

Año nuevo El look de Messi y Antonela en la noche de Año Nuevo: hijos "de entre casa" y millones de saludos de famosos En el último día de 2023 esta vez el astro futbolístico no sorprendió con ningún look jugado en la foto familiar. Se mostró con ropa deportiva muy tranquila junto a su mujer y Ciro, Mateo y Thiago muy cómodos de entrecasa.