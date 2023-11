Alberto Fernández no se reunirá con el Papa en el Vaticano y reprogramará la fecha

El presidente Alberto Fernández no viajará la semana próxima al Vaticano para entrevistarse con el papa Francisco, tal como se anunció esta semana, para abocarse a la transición de gobierno y el encuentro con el Pontífice argentino se reprogramará para después del 10 de diciembre, informaron este sábado fuentes oficiales.

"El Presidente no viajará al Vaticano porque debe seguir adelante con las tareas que demanda la transición. La visita al Sumo Pontífice se reprogramará para cuando ya esté instalado en España luego de dejar el gobierno el 10 de diciembre", le revelaron a Télam desde el entorno del mandatario.

Esta semana, se había anunciado que Fernández viajaría durante la última semana de noviembre al Vaticano para visitar al papa Francisco.

La visita se iba a convertir en uno de los últimos actos del jefe de Estado antes del recambio institucional del 10 de diciembre, cuando el presidente electo Javier Milei inicie su período de gobierno.

El martes último, el papa Francisco se comunicó telefónicamente con Milei para felicitarlo por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones que se realizaron el domingo.

En ese diálogo el mandatario electo invitó al Pontífice a visitar la Argentina en los próximos meses.

Por su parte, Fernández -en una entrevista que brindó al diario El País, de España- confirmó que analiza "algunas propuestas" para ir a España a dar clases, luego de que el 10 de diciembre finalice su mandato.

"Tengo algunas propuestas para irme a España a volver a dar clases. Me parece que está bien que tome distancia. Felipe González decía que los expresidentes somos floreros chinos, porque somos valiosos pero no saben adónde meternos. Hay que dejar que el que llega pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos hacer", aseguró Fernández en una entrevista publicada ayer por el diario español El País.