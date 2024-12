El reconocido médico y especialista en nutrición, Alberto Cormillot, fue internado en horas del domingo en la clínica CEMIC.

Según trascendió, se debió a una trombosis en la pierna izquierda, y por ello había quedado internado a la espera de estudios.

Horas después de conocerse la noticia, fue el propio Alberto Cormillot quien decidió hablar para llevar tranquilidad tras la preocupación en torno a su internación.

“Tengo un hematoma en la pierna que no sé si fue por ejercicio o por un golpe y me dejaron internado por las dudas. Mañana (por este lunes) me van a hacer un doppler y nada más. No tengo trombosis”, explicó el médico desde la institución médica en la que se encuentra.

“CADA VEZ QUE VENIMOS LO DAN POR MUERTO”

No obstante, quien se manifestó molesta por las desinformaciones en torno a la salud de su marido fue Estefanía Pasquini , quien a través de las stories de Instagram grabó al reconocido médico en la cama de la clínica y realizó un descargo en el que a él se lo vio en calma y de buen humor.

“Bueno gente, acá está. Sonreí porque si no, nadie va a creer que estás bien. Pues cada vez que venimos al CEMIC más o menos que lo dan por muerto y yo ya tengo medio los huevos al plato de esas cosas”, comenzó diciendo, mientras filmaba a su marido en la cama de su habitación.

“O dicen ‘¿Y la mujer dónde está?‘. Entonces vamos a aclarar todas las cosas hoy. Las voy a aclarar como me gustaría haber aclarado cada vez que estaba internado. Acá está internado porque yo le vi un moretón en la pierna. Me cagué toda y empecé diciendo ’vamos a verlo, vamos a ver qué pasa’“, relató.

“Vinimos al Cemic y como no se sabía si era un hematoma o por ahí había algún tema con las plaquetas, lo dejaron internado. Ahora hace un rato nos vinieron a dar los resultados...”, señaló.

“Tu mujer es tan buena que se volvió a casa a los pedos, fue a buscarte la almohada, fue a hacerte la comida y te la trajo porque a vos te gusta otro tipo de comida. ¿No te gusta la comida del hospital? Yo estoy con una angustia oral que me comí, la comida que hice, más la que le trajeron a él. Pero sacando eso, estamos bien", concluyó.

