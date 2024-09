El pasado lunes 9 de de septiembre nació Noah, el séptimo hijo varón de la familia Maciel-Portillo. De manera automática se convirtió en ahijado del presidente, en esta ocasión de Javier Milei. El hecho sucedió en la localidad de Río Gallegos, Santa Cruz.

Mirta Portillo sostuvo que el resto de sus hijos tienen 18 años el mayor, luego sigue otro de 16; 13; 10; 8 y 2 años. “Me dijeron que se iban a hacer cargo de hacer contacto con el presidente”, señaló a ADNSUR sobre el rol del gobierno de Santa Cruz.

“Cuando me había quedado embarazada, mis amigas me decían 'mirá que si llega a ser varón, el presidente tiene que ser el padrino, hay que hacer una carta'. Yo les dije, ‘mandenlo ustedes yo no lo voy a mandar’. Ahí esperando, salió el varón, después en el hospital me dijeron”, contó sobre la situación y la noticia que rápidamente se difundió en los medios de comunicación.

Por otra parte, reveló que “me llamaron del Gobierno de Santa Cruz y me dijeron que se iban a hacer cargo de hacer contacto con el presidente para mandarle todos los papeles de mis nenes, para que vean que hay siete varoncitos”.

Respecto al posible beneficio, “le dan una beca de por vida y me decían un amiga que hay una ayuda para la madre, pero todavía no sé”, aclaró Mirta. En tanto, indicó que sería “una beca universitaria para él (cuando crezca el niño)”. Por último, aseguró que “ahí estamos esperando a ver si viene o no viene (el presidente Milei a conocerlo)” .