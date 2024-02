Advierten sobre estafas telefónicas en San Martín y Junín de los Andes

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) emitió una advertencia a la comunidad sobre nuevos intentos de estafas telefónicas detectados en San Martín de los Andes y Junín de los Andes. Los estafadores se hacen pasar por personal del EPEN y utilizan diversas tácticas para engañar a los clientes, ya sea enviando códigos para hackear celulares o solicitando pagos fraudulentos.

En San Martín de los Andes, la modalidad de estafa implica recibir una llamada de alguien que se presenta como representante del EPEN. Esta persona envía un código al WhatsApp del afectado, argumentando que es necesario para recibir información sobre cortes programados y avisos de corte. En Junín de los Andes, se detectó la recepción de supuestos números de cuenta para realizar el pago de facturas, una táctica utilizada para obtener datos bancarios de manera fraudulenta.



Exitoso comienzo de la 81ª Expo Rural en Junín de los Andes

Es importante destacar que el EPEN no realiza llamadas de ningún tipo para solicitar información personal, no envía códigos ni enlaces virtuales por mensajes y no realiza gestiones de pago a través de llamadas telefónicas. Además, se subrayó que el personal y los vehículos de la empresa cuentan con identificación oficial.

La población es instada a estar alerta y a no compartir información sensible, como nombres de usuario, claves personales o datos bancarios, con terceras personas o en sitios web no oficiales. Ante cualquier duda o sospecha, se recomienda verificar la autenticidad de la comunicación contactando directamente con las oficinas del EPEN.