Hace unos días atrás se conoció que Flor Moyano presentó una denuncia ante la Justicia por abuso sexual contra su ex compañero de El hotel de los famosos 2, Juan Martino.

En un reciente posteo en su cuenta de Instagram, la influencer contó cómo se encuentra, mientras afronta este proceso. "Tengo miedo, no les voy a mentir. Por momentos me siento muy acompañada y eso me da fuerza. Tengo muchísimos mensajes brindándome apoyo, cariño y empatía; y a su vez siento que estoy sola con mi mente y con mi alma", resumió.

“A pesar que de manera consciente, entiendo que debería ser absolutamente irrelevante la palabra de la gente, créanme el dolor aparece igual, es difícil de dominar, y es mucho más difícil de explicarlo en estas líneas. Solo una persona que haya estado en mi lugar podrá entender lo que estoy diciendo”, agregó la joven en un posteo que compartió junto a una foto de su paso por el reality que conducen Pampita y el Chino Leunis por la pantalla de El Trece.

“Para recuperarme, para recuperar mi vida y mi felicidad. Escribirlo me ayuda, me obliga a creérmelo y a tomar fuerzas para salir adelante como hice siempre. Gracias a todas las personas que me brindan su apoyo, si bien hay muchas que lastiman, hay muchas más que me dan fuerza. Confío en que voy a volver a ser la Flor luminosa, feliz y sonriente que siempre fui”, cerró la joven influencer en su cuenta de Instagram.

Actrices Argentinas, agrupación que se formó en 2018 bajo el lema “Aborto Legal, Seguro y Gratuito”, le brindó su apoyo a la joven. “Estamos con vos, Flor”, escribieron desde dicha cuenta este lunes por la mañana dejando en claro su apoyo a la influencer en la denuncia por abuso sexual que radicó contra Juan Martino, quien, por el momento, eligió el silencio.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.