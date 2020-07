COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El miércoles a la noche el Ministerio de Salud emitió un nuevo parte epidemiológico, el cual reportó seis nuevos casos de coronavirus en Comodoro Rivadavia, todos con nexo. La titular del Área Programática Sur, Myriam Monasterolo explicó hoy que "en este momento no tenemos personas internadas con casos positivos, ya que son todos asintomáticos o con síntomas leves. De los seis casos de ayer, tres se encuentran en nexos hospitalarios y los otros en sus casas".

Asimismo, informó cómo trabajan con los dos casos confimados de Covid-19 que no tienen nexo: "Desde el día lunes estamos en una etapa de transmisión en conglomerado, es decir que seguimos teniendo casos vinculados. En el día de ayer (miércoles) se detectaron 6 nuevos casos con nexo epidemiológico. En los últimos días se fueron desgranando distintos casos y todavía estamos con dos de ellos que no los conocíamos, porque no eran casos que tuviéramos en aislamiento por ser contactos estrechos de los confirmados, asique se encuentran en investigación epidemiológica a ver de dónde surge el nexo”, dijo.

“No es la mejor situación porque hasta ahora teníamos todos casos con nexo que se encontraban aislados", dijo Monasterolo sobre los dos casos sin nexo.

En este sentido, Monasterolo manifestó que el escenario “no es la mejor situación porque hasta ahora teníamos todos casos con nexo que se encontraban aislados. En este caso, se trata de dos personas que llegaron a la guardia con síntomas, que no están relacionadas entre sí, pero tenemos áreas donde habrían tenido circulación de casos que tiene que ver con sus lugares de trabajo, todavía no encontramos el nexo pero estamos tranquilos sabiendo que vamos a avanzar hacia eso. Hay mucha gente trabajando en los estudios de foco y somos optimistas".

Monasteroló reiteró que están preocupados por la cantidad de personas "que se resisten a mantenerse en casa después de los horarios de trabajo, nos preocupa la cantidad de grupos que se sigue encontrando a festejar el día del padre, un cumpleaños o a ver amigos, mucha gente no entiende que a pesar de las flexibilizaciones no está permitido juntarse".

HOSPITAL ALVEAR

Con respecto a cuál es el estado de ánimo de los trabajadores de la salud, dijo en diálogo con Cadena Tiempo que "hay temor, angustia, hoy tenemos 4 casos en el Hospital Alvear y es lógico que esto cause temor en sus compañeros". Asimismo, dijo que "notamos que la gente al relajarse sobre todo en los espacios laborales baja la guardia con los cuidados básicos como no compartir mate, mantener los dos metros, no besarnos, usar tapaboca, son las formas donde se generan los contagios".

Por último, anunció que este fin de semana “el Hospital Alvear podría retomar la actividad al 100 por ciento", luego de que se suspendieran las cirugías por los casos positivos en la institución.

"Se trabajó en la limpieza del sector, se reforzó la capacitación de personal, revisando circuitos, diviviendo áreas, asique este fn de semana vamos a recibir a los pacientes".