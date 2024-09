En el mes de febrero del año 2017 tuvimos el privilegio de ser testigos de dos eclipses seguidos, uno lunar el día 10 y uno solar el día 26, muchos recordarán haberlo visto desde la localidad de Camarones o Facundo, en la provincia de Chubut. Este año se vuelve a repetir la secuencia.

Este martes a la noche veremos un eclipse lunar parcial y además esa luna llena lucirá más grande de lo normal en el cielo por tratarse de una superluna debido a su máximo acercamiento a la Tierra. Este tipo de eclipse ocurre cuando solo una parte de la Luna entra en la umbra (la parta más oscura de la sombra).

La luna se oscurecerá, pero no llegará a tener el color rojizo en la totalidad de la superficie, solamente se podrá aprecia​r el borde inferior por algunos minutos. El máximo eclipse se producirá a las 23.40hs y podrá ser observado a simple vista desde la ciudad. Será fácil de ubicar, ya que estará alta en el horizonte, solo debemos esperar que las nubes no nos jueguen una mala pasada.

Luego solo nos quedará esperar hasta el 2 de octubre para ver el eclipse solar anular que tendrá la centralidad a escasos kilómetros de Comodoro Rivadavia. Mejor prepararse para este, ya que recién tendremos otro en el año 2038 en la Patagonia.

Los eclipses de sol representan uno de los fenómenos más impresionantes de la naturaleza y Argentina, el próximo 2 de octubre, será testigo de un evento de este tipo, que permitirá ver un fabuloso “anillo de fuego” en el cielo.

Además, el fenómeno se verá en su totalidad entre las localidades de Tres Lagos y Perito Moreno, y desde la costa de Puerto Santa Cruz hasta el norte de Puerto Deseado, donde la Luna cubrirá alrededor del 96% del Sol. En otras partes del país, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el eclipse será parcial, con un máximo de ocultamiento del 50%.

El fenómeno tendrá mayor incidencia en la zona de Las Horquetas, sobre la Ruta Nacional Nº 40, donde será visible durante 6 minutos y 19 segundos; y La Cueva de las Manos, cerca de Perito Moreno. Allí se entregarán unos 10.000 pares de lentes donados por el planetario de Buenos Aires para poder observar el fenómeno sin riesgos.

RECOMENDACIONES

Se debe tener en cuenta que nunca se debe observar el sol sin la protección adecuada, haya o no eclipses, puede ser perjudicial para la vista y causar daños severos e irreparables. Y para disfrutar de este espectáculo de manera segura, es fundamental tomar algunas precauciones. Entre ellas, utilizar lentes especiales para eclipses, no anteojos de sol comunes; no mirar el eclipse a través de cámaras, telescopios o binoculares sin filtros solares adecuados y utilizar métodos de observación indirecta, como cajas estenopeicas.