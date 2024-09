Los eclipses de sol representan uno de los fenómenos más impresionantes de la naturaleza y Argentina, el próximo 2 de octubre, será testigo de un evento de este tipo, que permitirá ver un fabuloso “anillo de fuego” en el cielo.

El fenómeno se verá en su totalidad entre las localidades de Tres Lagos y Perito Moreno, y desde la costa de Puerto Santa Cruz hasta el norte de Puerto Deseado, donde la Luna cubrirá alrededor del 96% del Sol. En otras partes del país, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el eclipse será parcial, con un máximo de ocultamiento del 50%.

Según informan medios locales, el fenómeno tendrá mayor incidencia en la zona de Las Horquetas, sobre la Ruta Nacional Nº 40, donde será visible durante 6 minutos y 19 segundos; y La Cueva de las Manos, cerca de Perito Moreno. Allí se entregarán unos 10.000 pares de lentes donados por el planetario de Buenos Aires para poder observar el fenómeno sin riesgos.

Cambios en Mercado Pago: ya no se podrá transferir dinero con tarjetas de débito

El eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se coloca entre el Sol y la Tierra, pero en lugar de ocultar completamente al Sol, deja visible un anillo brillante alrededor de su silueta.

El fenómeno comenzará poco antes de las 13:00 y se extenderá hasta las 19:00, pero el punto máximo llegará a las 15:45, cuando la Luna se alineará con el Sol y formará el “anillo de fuego”. El eclipse tendrá una duración de entre 3 y 7 minutos, según la ubicación de los observadores.

Se debe tener en cuenta que nunca se debe observar el sol sin la protección adecuada, haya o no eclipses, puede ser perjudicial para la vista y causar daños severos e irreparables. Y para disfrutar de este espectáculo de manera segura, es fundamental tomar algunas precauciones. Entre ellas, utilizar lentes especiales para eclipses, no anteojos de sol comunes; no mirar el eclipse a través de cámaras, telescopios o binoculares sin filtros solares adecuados y utilizar métodos de observación indirecta, como cajas estenopeicas.

Plazo fijo UVA: cuánto te rinden 100 mil pesos en 3 meses, ¿cerca, o muy por debajo de la inflación?

Articulo escrito con información de La Mañana de Neuquén.