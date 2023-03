El decreto presidencial 297/2020 puso en vigencia el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, que en un principio tendría vigencia hasta el 31 de marzo de aquel año pero que se fue ampliando, en sucesivas normas, hasta que meses después pasaría a ser ‘Distanciamiento Social’, con el paulatino regreso a las calles, pero con medidas de cuidado y prevención para reducir los contagios.

Parecía inimaginable, aquella tarde noche del 19 de marzo en que Fernández anunció el decreto que comenzaría a regir al día siguiente, que las restricciones, en sus distintas fases, las medidas rigieron oficialmente hasta el 9 de noviembre, con un total de 234 días.

El uso del barbijo y las reuniones sociales de menos de 10 personas fueron algunas de las pautas de la etapa de ‘distanciamiento’, que sin embargo sería fuertemente cuestionada por las limitaciones que implicó para el comercio y otras actividades que se vieron fuertemente afectadas.

Resultados de la Quiniela de Chubut del lunes 20 de marzo

El tema fue objeto de discusiones que, como era de esperar, cayeron en la grieta y entonces para unos fue “el confinamiento más largo del mundo”, mientras que para otros se trató de medidas para garantizar que la enfermedad no desbordara al sistema de salud.

Independientemente del sesgo ideológico o del criterio sanitario con que podrá evaluarse la medida, la región sur de Chubut recuerda especialmente aquellos meses porque hubo un parate importante de la actividad petrolera, que en un principio se redujo a mínimas expresiones, en consonancia con la caída de la demanda de un mundo paralizado. Paulatinamente se iría recuperando ese mercado, aunque la región nunca volvió a los niveles de producción previos a la pandemia.

El balance sanitario

Según el último reporte estadístico consignado por el Ministerio de Salud de la Nación, hasta fines de febrero la provincia de Chubut presentaba un total de 122.978 casos confirmados. Si se toma como válido el resultado provisorio del Censo 2022, podría decirse entonces que un 20 por ciento de la población provincial, de 603.120 habitantes, tuvo en algún momento de los últimos 3 años la enfermedad.

Buscan intensamente a una joven de 18 años que desapareció en Trelew

La fría estadística dice que también que de ese total, fallecieron en estos 3 años unos 1.672 chubutenses, aunque felizmente los últimos reportes de mortalidad fueron reduciéndose en los últimos tiempos, al punto que hoy parece un recuerdo lejano, aunque conviene no relajarse.

“A la semana 9 del año 2023 se notificaron 333 casos de Covid-19 –sostiene un informe del área Epidemiología del Ministerio de Salud de Chubut-. La mayor tasa de notificación se observa en el área programática Trelew con 9 casos cada 10.000 habitantes”. Y agrega que en los primeros días de este año, se registraron 4 fallecimientos, aun cuando los casos y contagios parecen haber remitido totalmente.

Más allá de los registros oficiales, en la memoria de cada grupo familiar o ámbito laboral queda grabado el tiempo que se prolongó aquella medida de aislamiento, que se prolongó durante meses sin clases presenciales que, al igual que las rutinas de trabajo, debieron mutar a modalidades remotas, aunque con los vaivenes de las imitaciones tecnológicas que, al igual que en muchos otros aspectos de la vida, imponen diferencias que limitaron ese acceso a grandes sectores de la población.

La vacuna contra la gripe ya está disponible en todos los hospitales de Chubut

Queda también la memoria y el recuerdo de aquellas personas que no lograron a atravesar con vida la pandemia, que por razones de enfermedades pre existentes o por otros factores fueron sufriendo la complicación de sus cuadros, hasta perder la vida.

Mantener la conciencia y completar la vacunación

La subsecretaria de Salud del municipio de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic, dijo días atrás que es necesario completar los esquemas de vacunación, con las 4 dosis de refuerzo después de la primera inoculación.

Si bien hoy el foco de atención está puesto en la campaña de vacunación antigripal, que se inició esta semana, no está demás repasar que todavía el coronavirus no ha sido erradicado, sino que puede transformarse en una enfermedad endémica, similar al virus de la gripe que debe afrontarse cada año.

Ya comenzó la vacunación antigripal en Comodoro: en qué lugares aplican las dosis y a quiénes

“Los argentinos nos vacunamos cuando nos aprieta el zapato, hoy el COVID no se reporta, lo que significa que no tenemos gente internada, aunque a fines de diciembre y principios de enero teníamos unos cuantos casos y entonces la gente se empezó a apurar para vacunarse y se enojaba cuando había que una demora en los turnos. Siempre decimos que no hay que esperar a que vengan las enfermedades propias del invierno y vacunarnos antes. No sabemos qué puede pasar con el coronavirus, esperamos que no pase nada, pero uno nunca sabe”.

La misma funcionaria recordó que si hoy la enfermedad está controlada, es por el alto porcentaje de vacunación de la población, por lo que es necesario que se completen las 5 dosis de vacunación, para lo cual hoy están disponibles en los distintos centros de salud.

Derivaron a Buenos Aires al adolescente contagiado con hantavirus en Chubut

La ministra de Salud de Chubut, Miriam Monasterolo, opinó en igual sentido: “Va a ser un virus más, respiratorio, al que nos tendremos que acostumbrar en cada estación invernal, si bien puede aparecer también en primavera y otros momentos –indicó, en declaraciones a radio Del Mar-. Veremos si queda como una vacuna más, similar a la antigripal”.