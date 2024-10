La auditora interna de la Universidad Nacional de la Patagonia, contadora Laura Martínez, desmintió este jueves, tras su reunión con concejales de Comodoro Rivadavia, que haya falta de controles y corrupción en el manejo de fondos universitarios. Fue en respuesta a dichos del gobierno nacional, en el marco del debate tras el veto a la ley de financiamiento universitario.

Martínez acompañó a la rectora de la Universidad, Lidia Blanco, quien junto a otras autoridades se reunió con concejales del bloque Arriba Chubut y del PLICH, previo a la sesión del Concejo Deliberante de este jueves.

“Yo me desempeñó como auditora desde el año 2022, pero la Auditoría Interna existe desde el año 1994 -precisó la auditora, en diálogo con Actualidad 2.0-. Son 30 años de un sistema de control que está inserto en la Universidad y tiene un plan anual, donde unos meses antes de que termine el año estamos planificando el siguiente”.

Martínez añadió que la auditoría se hace sobre el balance, pero no es sólo un control financiero, sino que se revisan todos los procesos llevados adelante en la Universidad, como por ejemplo en la gestión académica y el otorgamiento de títulos.

“Pasamos por todas las áreas, como las compras, contrataciones, obras, proyectos de investigación -enumeró-. Son múltiples los procesos que se llevan adelante”.

A este sistema de control se suma el de la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, mientras que también el Poder Ejecutivo tiene un sistema de control sobre las universidades del país, siguió explicando Martinez.

“En fin, hay múltiples controles desde el Congreso y el Poder Ejecutivo hacia las unidades de Auditoría Externa”, reseñó.

LOS CONTROLES DE LA SIGEN SE HICIERON HASTA 2022 Y SE CONTINUARON APLICANDO SUS NORMAS DE CONTROL

Martínez también se refirió a la reciente decisión del gobierno nacional para que la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) pueda volver a auditar a las universidades nacionales.

“Sólo puedo comentar que estuvimos trabajando con SIGEN a la cabeza hasta noviembre de 2022 -detalló-. Todos los informes de la Unidad de Auditoría Interna se enviaban a la Sindicatura y ellos lo certificaban y si era necesario, lo devolvían para hacer el ajuste que hiciera falta. También nos decían qué proyectos auditar, además del control que nosotros hacíamos sobre la acreditación de carreras y títulos”.

Esa participación de la Sindicatura General se cortó en noviembre de 2022, por un dictamen del entonces procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, por el que la SIGEN dejó de auditar a las universidades.

“Incluso cuando salió esta resolución a fines de 2022, nosotros ya teníamos el plan de auditorías aprobado por SIGEN -explicó-, así que lo ejecutamos como estaba previsto, siguiendo las normativas de control interno, con los manuales, incluso, de SIGEN, porque no tenemos otras normativas”.

De ese modo, precisó la funcionaria, todos los controles del año 2023 y lo que va de 2024 estaban planificados con la SIGEN.

“HAY ATRASO EN ALGUNAS RENDICIONES, PERO DESMIENTO QUE HAYA CORRUPCIÓN”

Consultada sobre los dichos del presidente Javier Milei, con referencia a que en las universidades se ocultan “curros” y manejos oscuros de fondos, respondió:

“La primera reflexión es objetiva: yo le puedo contestar en base al periodo que llevo en la Universidad y los proyectos que hice, no tengo nada que decir sobre manejo de fondos, en el sentido en el que se ha informado. De lo contrario, esos supuestos manejos tendrían que estar en los informes”.

La auditora admitió que los controles son posteriores a la ejecución del gasto, sobre operaciones ya consumadas y reconoció que sí, efectivamente, hay un atraso en rendiciones de cuentas, pero no lo vinculó a manejos irregulares:

“Esto es multifactorial, algunos dicen que el atraso se produjo en la pandemia, otros te dicen que les falta gente. Y a veces puede ser que haya cierto desinterés, pero bueno, mayormente está rendido y no vencido, si bien hay algunas rendiciones viejas que están informadas por la Unidad de Auditoría Interna”.

Sin embargo, aclaró de inmediato, “no puedo emitir juicio de que existe corrupción, o mal uso de los fondos, porque yo no lo he visto. Sería especulación y no puedo decir que encontré indicios de eso desde que estoy en el cargo. Desmiento esos cuestionamientos”.

Como ejemplo, comentó que recientemente mientras efectuaba una auditoría en una facultad se le quemó el cargador de una notebook y para comprar el repuesto, debió sortear una gran cantidad de pasos, hasta obtener la autorización de gastos: “No puedo explicar todos los trámites que tuve que hacer para comprar un cargador que costaba 32.000 pesos. Eso me da la pauta a mí de que no se gasta en cualquier cosa”.

INFORMACIÓN ABIERTA A LA COMUNIDAD

Por otro lado, la auditora aclaró que las decisiones que se toman sobre el gasto dependen de la autoridad universitaria, ya que las auditorías no cuestionan si en vez de gastar en una cosa se debe invertir en otra.

“Lo que hace el auditor es verificar si los fondos se utilizaron para el destino que tenían y si se cumplieron todos los pasos administrativos, pero no le corresponde al auditor decir si se gastó bien o mal -insistió-, o si era mejor comprar un escritorio o un pizarrón. Eso lo decide la gestión”.

Martínez también recordó que el anterior auditor, Carlos Padín, trabajó más de 20 años en el cargo, hasta su retiro. “Yo ingresé cuando él se jubiló y es muy reconocido en el ámbito de los auditores internos de universidades”, valoró.

También aclaró que los rectores no llegan con su propio auditor, ya que tiene que haber una independencia, porque llegado el caso “debe accionar contra su propio jefe. Son conversaciones difíciles que hay que tener y la idea es sumar valor, para eso están las auditorías, para encontrar dónde hay desvíos e informarlo”.

Finalmente, Martínez precisó que los informes de auditoría están disponibles en el sitio web de la Universidad Nacional de la Patagonia, en el apartado de “gobierno activo”.

“Ahí se puede consultar el balance y mucha información sobre el plan de trabajo 2023 y 2024, con todos los informes que yo emití hasta la fecha”, concluyó.