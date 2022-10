"Yo estoy": Florencia Bertotti habló sobre un posible regreso de Floricienta y las redes explotaron

Hace algunas semanas comenzó a circular un fuerte rumor sobre la posible adaptación de Floricienta en formato teatral.

"Cris Morena imitará la idea de Yankelevich con Casados con Hijos para llevar al teatro la vuelta de Floricienta", escribió Ángel de Brito en sus redes sociales. Según reveló el periodista, Florencia Bertotti estaría entre las confirmadas.

Sin embargo, la propia productora salió a hablar tras las repercusiones de la noticia y le respondió a un movilero sobre este esperado regreso. "Seguramente pronto pero no creo que Floricienta sea una opción", remarcó.

Ante la negativa de Morena, Florencia Bertotti dio su opinión. "Hasta el momento no tuve ninguna propuesta en relación con volver a Floricienta y tampoco hablé con Cris Morena", señaló la actriz.

“El rumor es más del lado de la gente, que de hecho es divino, me encanta que pase”, agregó en continuidad al tema del momento.

"Hoy si me lo proponen, yo estoy. No es que antes estaba mal con Floricienta, sino que me parecía como que no me podía dar nada más. Fue algo perfecto, quedó en el recuerdo como algo divino", cerró.