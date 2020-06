(ADNSUR) - Harry Newman, de 25 años, y su pareja Kayleigh Arber, de 26, esperan su primer hijo. Harry quiso ser original y sorprendió con una cuna reciclada de un viejo barril de whisky que tenía en su casa.

El joven es ingeniero de mantenimiento, y en sus redes sociales mostró el proceso de la construcción de la cuna para su hijo. “Después de descubrir que íbamos a tener nuestro primer hijo, decidí que quería hacer algo a mano en lugar de simplemente comprar un artículo estándar del estante”, dijo.

Asimismo, relató que “Busqué en internet una inspiración para una alternativa genial a los muebles tradicionales para bebés y encontré algo similar a esto. Toda mi vida he sido práctico. He aprendido muchas habilidades y mi padre me ha inspirado y las pasaré todas a mis hijos en el futuro”.

Transformar el barril en una cuna le llevó aproximadamente 50 horas de trabajo. Todos los días, cuando llegaba a su casa se ponía un rato con su nuevo hobby. También los fines de semanas. La mayoría del trabajo consistió en lijar, pintar y preparar. “El barril en sí está hecho de roble de una pulgada, por lo que con una buena sierra y hoja el corte no fue un problema. Alinear el interior con material tomó alrededor de 5 a 6 horas y algunos intentos para obtener lo que tenía en mente”, detalló.

Además, usó alcohol, resinas especiales y solventes para tratar la madera y que fueran aptos para su niño. El costo total del proyecto fue de USD 100. La mayoría de los materiales que utilizó fueron reciclados, indicó Radio Mitre.