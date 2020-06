CAPITAL FEDERAL - El reclamo se originó primero a través de historias de Instagram. En un video de trece segundos, se puede ver a la ex del futbolista hablándole a la cámara y diciendo, "1 de junio, día donde... ¿Cómo le puedo decir? Se caen las caretas", dice seriamente. En esa misma historia se puede leer un texto alusivo. "Reitero, decí lo que quieras, igual sos lo que haces y lo que NO TAMBIÉN. Te creías bastante piola pero... el sol no se tapa con la mano, ¿no?".

Más tarde, Gianinna se tomó el tiempo de escribir un largo mensaje que publicó en el muro, en donde indirectamente le habla al jugador de fútbol. "Si decís Gianinna es Benjamin también, porque yo lo quiero así. Porque nos elegimos, porque sos mi prioridad, porque decidí que tengamos este vínculo, y que vos veas la vida desde esta perspectiva de construir sin destruir. Y quienes me aman saben que vos primero, después el mundo. Que la vida nos siga encontrando tomándonos un té y mirando la luna una y mil veces más. ¡GRACIAS! En pijama, abrigándonos con lo que teníamos a mano, ¡Lo simple siempre gana! De disfrutar se trata, estamos de paso. 'Me lo pensé dos veces y te elegí las dos'".

A post shared by Gianinna Maradona 🧿 (@giamaradona)

En ese mismo posteo, su hermana Dalma salió a defenderla a ella y a expresar el amor que siente por su sobrino de 11 años. "Benja, sabé que tu Babu, la Tata, la Titi y mamá te vamos a poner siempre primero, porque no te merecés menos que eso, mi amor. Sos magia, y el que no lo pueda ver que se joda", expresó antes de soltar su ira. "Y mejor corto acá porque me tenés censurada, Gianinna, pero en cualquier momentito PRENDO FUEGO TODO, AMOROSA".

La menor de las Maradona no tardó en agradecer el apoyo de su hermana. "Igual me da bronca que es verdad lo que escribís. Extraño a papá y lo que nos podríamos estar riendo de esto los tres", añadió haciendo referencia a Diego, quien últimamente también suele estar ausente en las postales familiares.

Fuente: La Nación