El pasado lunes 16 de octubre, el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, anunció que todos los pasajeros de colectivos y trenes, podrán renunciar de forma voluntaria los subsidios que influyen en la tarifa del transporte.

La sorpresiva medida tiene como objetivo, según Giuliano “lograr una redistribución del ingreso a favor de los sectores de la población que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”.

Además, el trámite para dar de baja al subsidio iniciará este viernes 20 de octubre, sin embargo, comenzará a regir a partir del 27 de octubre.

Por otra parte, el ministro de Transporte, aclaró en Radio 10 que hasta el momento “todavía no se anotó nadie” y sostuvo que “quien acepta que el Estado esté presente y no ausente, no tiene que hacer nada”.

“Al subir al colectivo, la validadora de la tarjeta muestra las dos opciones, la tarifa actual y la tarifa sin subsidios, que cuesta $700. Hasta ahora no tuvimos casos”, reveló Giuliano.

“Mostramos lo que está sucediendo. Milei y Bullrich quieren eliminar el subsidio al transporte, lo dicen públicamente y lo plantean en sus plataformas. El debate es si tenemos un Estado presente como plantea Massa o un Estado ausente y donde funciona la ley del mercado”, detalló, haciendo referencia a las propuestas de los candidatos a presidente de Argentina.

“Eliminar el subsidio altera completamente a las familias. Es un error pensar que el subsidio es un gasto, por el contrario, es una inversión pública y eso justamente es lo que plantea Massa. Y en ese sentido hemos trabajado con la tarjeta SUBE, la extendimos a 53 localidades del país, para llegar con el subsidio al bolsillo de la gente”, añadió Giuliano.

CÓMO HACER PARA RENUNCIAR AL SUBSIDIO EN EL TRANSPORTE

🔸Ingresar a la web https://www.argentina.gob.ar/SUBE para renunciar al subsidio.

🔸Completar un formulario (declaración jurada) que estará disponible a partir del viernes 20 de octubre para realizar la renuncia.

🔸En el caso de viajar en colectivo, luego de realizar la renuncia y hasta que los datos sean procesados, se podrá pedir al chofer pagar la tarifa plena del transporte.

Cabe recordar que para realizar el trámite, es necesario contar con una tarjeta SUBE registrada a nombre del usuario.